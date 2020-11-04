Стал известен объем внутренней памяти Xbox Series S — хватит на пару Call of Duty

Xbox Series S / Microsoft

В Монреале объявился первый владелец Xbox Series S — младшей некстген-консоли Microsoft, которую счастливчику прислал магазин на неделю раньше выхода. Видимо, по ошибке. Он протестировал консоль и рассказал, что из заявленных 512 ГБ на устройстве свободно только 364 ГБ: все остальное зарезервировано системой.

Этого, шутят игроки, хватит всего на пару новых Call of Duty: еще не вышедшая Black Ops Cold War без текстур высокого разрешения весит порядка 175 ГБ. Справедливости ради стоит отметить, что пользователи смогут удалить отдельные части игры вроде мультиплеера, одиночной кампании или кооперативного режима, тем самым уменьшая общий вес игры. Впрочем, тенденция "тяжелых" игр настораживает.

Таким образом, в следующем поколении консолей размеры хранилищ будут следующие:

Xbox Series X — из 1 терабайта доступно 802 ГБ

PlayStation 5 — из 825 ГБ доступно 664 ГБ

Xbox Series S — из 512 ГБ доступно 364 ГБ.

Ранее стало известно, что хранилище Xbox Series X | S можно расширить при помощи памяти от Seagate, которая будет стоить в Украине около 6 тысяч гривен. В будущем ожидаются SSD и от других производителей, поэтому цена будет варьироваться.

На украинском рынке официальная стоимость консолей составит 11 999 и 15 999 гривен за Xbox Series S и Xbox Series X соответственно.

Напомним, что значительная разница в цене консолей Microsoft нового поколения обусловлена более слабым железом у младшей версии и вытекающим из этого меньшим количеством игровых возможностей. В первую очередь у Xbox Series S нет оптического привода, в связи с чем устанавливать игры на нее можно будет исключительно из цифрового магазина.