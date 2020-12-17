Стало известно, сколько будут стоить в Украине новые наушники AirPods Max

AirPods Max / Apple

Обнародована дата начала продаж и стоимость полноразмерных наушников AirPods Max производства компании Apple в Украине. Одним из первых предзаказы начал принимать онлайн-магазин ion.ua.

По данным ритейлеров, новинку от "яблочной" компании в Украине можно ожидать с 25 числа этого месяца. Стоимость наушников составит 20 699 грн (для сравнения, в США устройство продается по цене 549 долларов).

Apple официально представила полноразмерные AirPods 8 декабря, а их фактические продажи в США и других странах стартовали ранее на этой неделе. Новинка является первыми наушниками компании закрытого типа. Как говорится в официальном описании продукта, благодаря данной конструкции и чипу H1, они способны выполнять до 9 миллиардов операций в секунду и обеспечивать "революционное качество звука".

Все элементы AirPods Max, от амбушюров до оголовья, спроектированы таким образом, чтобы наушники оптимально прилегали к голове любой формы. Благодаря этому достигается невероятное качество и богатство звука. Амбушюры из акустически оптимизированного пеноматериала с эффектом памяти мягко закрывают ушную раковину, обеспечивая качественную звукоизоляцию и создавая основу для потрясающего звука.

При использовании наушников вы можете мгновенно переключаться между iPhone, iPad и Mac. Если вам звонят на iPhone, а вы в этот момент слушаете музыку с компьютера, AirPods Max автоматически подхватят разговор. От полного заряда наушники работают до 20 часов.

AirPods Max поставляются с мягким чехлом Smart Case, в котором они автоматически переходят в режим сверхнизкого энергопотребления. Наушники, как и чехол для них, доступны в синем, белом, черном, зеленом и красном цветах.

Ранее в Сети появились первые подробности о новом iPhone 13. По информации источников, в 2021 году Apple представит четыре флагманских смартфона, как и в этому году: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и Pro Max.

Сообщается, что все устройства сохранят текущий дизайн с плоскими гранями и выйдут в тех же размерах. Главным же отличием следующего поколения от текущего станет улучшенный сверхширокоугольный сенсор. Его апертуру увеличат с f/2.4 до f/1.8, что позволит захватывать больше света и делать более качественные снимки в условиях недостаточной освещенности.