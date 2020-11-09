Стала известна дата выхода грядущих эксклюзивов для PS5

PS5 / Sony

Компания Sony опубликовала эффектный рекламный ролик своей новой домашней игровой системы PlayStation 5. В коротком, но очень динамичном видео мелькают кадры из грядущих эксклюзивов, которые откроют окошко в новое поколение игр. Слоган ролика – Новые миры для исследования .

В частности, стала известна дата выхода сразу нескольких проектов Sony: Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7 и Returnal официально выйдут в первой половине 2021 года. Релиз Horizon 2: Forbidden West намечен на вторую половину того же года. Примечательно, что новая часть Horizon выйдет не только на PS5, но и на PS4, тогда как остальные проекты заявлены только для новой консоли.

Релиз сиквела God of War (2018), который ранее был намечен на 2021 год, не удостоился даже мимолетного упоминания – новая игра про Кратоса почти наверняка переедет на 2022 год.

Напомним, что в ряде стран консоль появится на прилавках 12 ноября, а мировой релиз (в том числе — в Украине) состоится на неделю позднее.

Изначальная цена на PS5 в Украине в пересчете на евро была одной из самых низких в мире, но с изменением рыночной ситуации консоль подорожала на 500 и 800 гривен соответственно. Так, теперь за преемницу PlayStation 4 с дисковым приводом придется отдать 16 799 грн, при этом версия без дисковода обойдется в 13 499 грн.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа игр для PS4 в честь скорого выхода PS5.