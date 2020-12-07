Стала известна дата выхода продолжения культовой игры The Wolf Among Us от Telltale Games

Действие второго сезона развернётся через два года после событий оригинала.
По данным пользователя Reddit, второй сезон The Wolf Among Us выйдет зимой 2021 года – предположительно, в период с декабря 2021-го по февраль 2022-го. Ожидается, что новый трейлер игры покажут на грядущей церемонии награждения The Game Awards 2020, которая пройдет уже в эту пятницу.
Автор утверждает, что второй сезон будет состоять из 5 эпизодов, но не исключено, что все они будут доступны в день релиза. Действие игры развернётся через два года после событий оригинала, а в некоторых моментах игроки возьмут под своё управление Белоснежку.
Также в утечке упоминается, что в проекте задействованы Адам Хэррингтон, Эрин Иветт, Гэвин Хэммон, Мелисса Хатчинсон, Ник Апостолидес, Трой Бейкер, Дэйв Фенной, Эшли Бёрч, Кри Саммер и Патрик Уобертон.
Сейчас игру делают для PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC. Версия для консоли Ninteno Switch пока не планируется. Вдобавок инсайдер поделился изображением из тизер-трейлер, премьера которого ожидается на The Game Awards.
К слову, релиз второго сезона лучшего эпизодического квеста Telltale, The Wolf Among Us, фанаты ждут с 2014 года. Изначально новую часть интерактивно-сериальной адаптации комикса Fables планировали выпустить в середине 2018-го, но этого, увы, не случится.
Для всех желающих ознакомиться с приключениями Бигби доступны следующие предложения:
- PS Store - 124 грн;
- Microsoft Store - 429 грн;
- Steam - 299 грн;
- EGS - 299 грн.
Напомним, что церемония The Game Awards 2020 начнётся 11 декабря в 02:00 по Киеву. Там ожидается не только вручение наград, но и традиционные показы новых игр, сюрпризы и анонсы.
По неподтверждённым данным, в ходе церемонии состоится анонс новой части Silent Hill, которая станет перезапуском серии и выйдет эксклюзивно на консоли нового поколения PlayStation 5.