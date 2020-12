Стала известна дата выхода продолжения культовой игры The Wolf Among Us от Telltale Games

The Wolf Among Us 2 / Telltale Games

По данным пользователя Reddit, второй сезон The Wolf Among Us выйдет зимой 2021 года – предположительно, в период с декабря 2021-го по февраль 2022-го. Ожидается, что новый трейлер игры покажут на грядущей церемонии награждения The Game Awards 2020, которая пройдет уже в эту пятницу.

Автор утверждает, что второй сезон будет состоять из 5 эпизодов, но не исключено, что все они будут доступны в день релиза. Действие игры развернётся через два года после событий оригинала, а в некоторых моментах игроки возьмут под своё управление Белоснежку.

Также в утечке упоминается, что в проекте задействованы Адам Хэррингтон, Эрин Иветт, Гэвин Хэммон, Мелисса Хатчинсон, Ник Апостолидес, Трой Бейкер, Дэйв Фенной, Эшли Бёрч, Кри Саммер и Патрик Уобертон.

Сейчас игру делают для PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC. Версия для консоли Ninteno Switch пока не планируется. Вдобавок инсайдер поделился изображением из тизер-трейлер, премьера которого ожидается на The Game Awards.

К слову, релиз второго сезона лучшего эпизодического квеста Telltale, The Wolf Among Us, фанаты ждут с 2014 года. Изначально новую часть интерактивно-сериальной адаптации комикса Fables планировали выпустить в середине 2018-го, но этого, увы, не случится.

Напомним, что церемония The Game Awards 2020 начнётся 11 декабря в 02:00 по Киеву. Там ожидается не только вручение наград, но и традиционные показы новых игр, сюрпризы и анонсы.

По неподтверждённым данным, в ходе церемонии состоится анонс новой части Silent Hill, которая станет перезапуском серии и выйдет эксклюзивно на консоли нового поколения PlayStation 5.