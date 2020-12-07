УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Стала известна дата выхода продолжения культовой игры The Wolf Among Us от Telltale Games

7 декабря 2020, 20:49

Действие второго сезона развернётся через два года после событий оригинала.

The Wolf Among Us 2 / Telltale Games

По данным пользователя Reddit, второй сезон The Wolf Among Us выйдет зимой 2021 года – предположительно, в период с декабря 2021-го по февраль 2022-го. Ожидается, что новый трейлер игры покажут на грядущей церемонии награждения The Game Awards 2020, которая пройдет уже в эту пятницу.

Автор утверждает, что второй сезон будет состоять из 5 эпизодов, но не исключено, что все они будут доступны в день релиза. Действие игры развернётся через два года после событий оригинала, а в некоторых моментах игроки возьмут под своё управление Белоснежку.

Также в утечке упоминается, что в проекте задействованы Адам Хэррингтон, Эрин Иветт, Гэвин Хэммон, Мелисса Хатчинсон, Ник Апостолидес, Трой Бейкер, Дэйв Фенной, Эшли Бёрч, Кри Саммер и Патрик Уобертон.

Сейчас игру делают для PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC. Версия для консоли Ninteno Switch пока не планируется. Вдобавок инсайдер поделился изображением из тизер-трейлер, премьера которого ожидается на The Game Awards.

The Wolf Among Us / Reddit

К слову, релиз второго сезона лучшего эпизодического квеста Telltale, The Wolf Among Us, фанаты ждут с 2014 года. Изначально новую часть интерактивно-сериальной адаптации комикса Fables планировали выпустить в середине 2018-го, но этого, увы, не случится.

Для всех желающих ознакомиться с приключениями Бигби доступны следующие предложения:

Напомним, что церемония The Game Awards 2020 начнётся 11 декабря в 02:00 по Киеву. Там ожидается не только вручение наград, но и традиционные показы новых игр, сюрпризы и анонсы.

По неподтверждённым данным, в ходе церемонии состоится анонс новой части Silent Hill, которая станет перезапуском серии и выйдет эксклюзивно на консоли нового поколения PlayStation 5.

The Game Awards The Wolf Among Us The Wolf Among Us 2 Telltale Games
Сейчас вы просматриваете новость «Стала известна дата выхода продолжения культовой игры The Wolf Among Us от Telltale Games». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
За сколько часов можно пройти Киберпанк 2077? Названа реальная продолжительность игрыЗа сколько часов можно пройти Киберпанк 2077? Названа реальная продолжительность игры Ушел из жизни один из создателей S.T.A.L.K.E.R. Сергей ИвановУшел из жизни один из создателей S.T.A.L.K.E.R. Сергей Иванов Провал или шедевр? В Сети появились первые оценки долгожданной игры Cyberpunk 2077Провал или шедевр? В Сети появились первые оценки долгожданной игры Cyberpunk 2077 Следующим гостевым персонажем Fortnite после Мандалорца стал Кратос из God of WarСледующим гостевым персонажем Fortnite после Мандалорца стал Кратос из God of War Шесть новых функций, которые добавят в Android этой зимойШесть новых функций, которые добавят в Android этой зимой
Следующий материал

Последние новости

22:12
Коронавирус в Украине 7 декабря: за сутки нашли еще почти 9 тысяч больных
22:00
​Новые санкции против Беларуси: Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры Видео
21:54
Гороскоп на 8 декабря для всех: деловой бум и оживление любви Видео
21:51
Новая реклама игр для PlayStation 5 – чем Sony порадует своих владельцев в 2021 Видео
21:40
Супер топ-модель по-украински выпуск 8 - кто ушел 07-12-2020
Реклама
21:29
​Что нельзя делать после коронавируса​: врач назвал главную опасность Видео
21:28
Зеленский одобрил важные законы для бизнеса на время карантина
21:23
MTV Movie & TV Awards 2020 - список победителей и фильмы
20:50
Эксперты рассказали, когда головокружение - признак опасного состояния Видео
20:49
​"Путин играет в игру": экс-министр объяснил действия России на Донбассе Видео
20:49
Стала известна дата выхода продолжения культовой игры The Wolf Among Us от Telltale Games
20:45
В МИД Украины отреагировали на резолюцию ООН по Крыму
20:37
Сара Мишель Геллар повторила лесбийский поцелуй из знаменитого фильма Видео
20:11
Анестезиолог назвал стоимость COVID-вакцины в Украине Видео
19:53
Можно ли заразиться ВИЧ во время орального секса: врач рассказал, что происходит Видео
19:44
​В Украину идут морозы до -26​: какие области попадут под удар Видео
19:43
В Сумах на первой сессии депутаты устроили массовую драку Видео
19:31
В Кабмине поведали новые подробности январского локдауна Видео
19:19
Провал или шедевр? В Сети появились первые оценки долгожданной игры Cyberpunk 2077
19:17
Боб Дилан продал авторские права за сотни миллионов долларов
Реклама
19:10
Рост до 127%: во сколько украинцам теперь обойдется абонплата за газ Видео
18:57
Жесткое "воспитание": на Львовщине учительница избила ученика в школе Видео
18:55
Генассамблея ООН приняла резолюцию против действий Путина в Крыму
18:55
Супер Топ-модель по-украински 2020: смотреть 8 выпуск 7 декабря Видео
18:41
​Украинцев будут тестировать на коронавирус по-новому​: в Минздраве раскрыли детали Видео
18:29
В Минэкономики ошарашили уровнем падения ВВП до конца года
18:29
Вакцина РФ от COVID-19 в Украине: экс-министр сделал неожиданное заявление Видео
18:14
Антибактериальное мыло vs обычное: ученый рассказал, есть ли разница Видео
18:04
Срочная вакцинация от COVID-19​: украинцев разделили на три группы Видео
18:02
Штраф до 8500 гривен за пластиковый пакет: в Украине поддержали закон Видео
18:00
В ЕС пояснили механизм новых санкций за нарушение прав человека
17:54
Тихановская обозвала Лукашенко "тунеядцем" и раскрыла концепцию новых выборов Видео
17:50
GTA Online получит новый ночной клуб – там будут звучать сеты от реальных диджеев Видео
17:49
Низкое давление: как поднять до нормального уровня Видео
17:15
Эйфория 2 сезон: что было в первой серии
17:06
Путин и Меркель обсудили Украину: появились новые детали переговоров Видео
16:55
Школы, детсады и вузы – на замок: в Минздраве раскрыли сценарий локдауна Видео
16:40
Ушел из жизни один из создателей S.T.A.L.K.E.R. Сергей Иванов
16:39
"Могу говорить с президентом и с вором": мэр Чернигова "заботал по фене" Видео
16:31
"Потрясающая растяжка": Настя Каменских удивила красотой на игривом фото
Реклама
16:22
​Комаровский рассказал, какой препарат облегчит заболеваемость COVID-19 Видео
16:20
Авторитетное издание Forbes просит не верить первым обзорам на Cyberpunk 2077
16:02
Телеведущий украинского шоу попал на кладбище во время мистического ритуала
15:43
Полную карту Киберпанка 2077 с массой разнообразных активностей слили в Сеть
15:41
В Минздраве назвали сроки пика эпидемии COVID-19 и предупредили о коллапсе Видео
15:40
Сийярто в Совете ЕС наябедничал на Украину Видео
15:30
Что нельзя делать в день Екатерины и как добиться любви и счастья Видео
15:27
Дорофеева попала в топ-200 мирового рейтинга Shazam Видео
14:57
В Госпотребслужбе предупредили, где украинцы рискуют подхватить коронавирус Видео
14:52
Марина Зварич: Около 20% протестированных получают положительный результат на Covid-19
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять