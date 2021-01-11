Стала известна дата премьеры ремастера культовой трилогии Mass Effect

Mass Effect Legendary Edition выйдет 12 марта / BioWare

Магазин Shopitree в Сингапуре открыл предварительный заказ обновлённая трилогию научно-фантастической серии Mass Effect, указав в качестве даты релиза – 12 марта 2021 года. Такая же дата релиза указана в турецком магазине GSSHOP.

Данные не подтверждены издателем, так что утверждать со стопроцентной вероятностью пока нельзя. Косвенно на эту дату релиза наводит и выход нового артбука по Mass Effect в начале марта – релиз обновлённой трилогии был бы отличным продолжением к нему.

Ранее журналист портала VentureBeat рассказывал, что изначально выход Mass Effect: Legendary Edition должен был состояться в конце октября, но разработчики были не удовлетворены качеством ремастера первой части, и решили взять дополнительные несколько месяцев.

Отмечается, что в комплекте Mass Effect: Legendary Edition будет идти вся оригинальная трилогия и её дополнения. Из технических подробностей игроков ждут: повышенное разрешение и частота кадров, переработанные модели персонажей, текстуры, улучшенные шейдеры и эффекты.

Напомним, что в рамках церемонии награждения The Game Awards 2020 состоялась долгожданная премьера трейлера следующей игры по вселенной Mass Effect. У игры всё ещё нет даже примерной даты выхода, а ее разработка находится ещё на очень ранней стадии. Однако над проектом работает "команда ветеранов Bioware", что, безусловно, должно придать оптимизма фанатам франшизы.

Ранее мы разобрали трейлер нового Mass Effect, в котором нашли много чего интересно. Так, события следующей игры по вселенной Mass Effect будут происходить через несколько сотен лет после завершения третьей части, а концовка с "Уничтожением" (её последствия приводили к гибели синтетиков и технологий органиков) является каноном.