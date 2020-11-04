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Стали известны подробности новой части Resident Evil

4 ноября 2020, 15:22

Угостить всю нежить свинцом можно будет уже в следующем году.

Resident Evil Village . Capcom

На странице Resident Evil Village в PS Store появилась информация об особенностях грядущего зомби-экшена для PS5. Игра использует все возможности консоли нового поколения от Sony.

В новой части Resident Evil Village будет динамическое разрешение 4К с поддержкой трассировки лучей, благодаря чему игроки смогут насладиться сколь прекрасными, столько и устрашающими пейзажами и локациями из игры.

Загрузки Capcom обещает сделать мгновенными благодаря мощи сверхскоростного SSD, а стрельба из оружия будет ощущаться по-разному из-за адаптивных триггеров и вибрации геймпада.

Также разработчики пообещали выжать всё из технологии объёмного звука Tempest 3D, так как для хорроров звуковая составляющая чрезвычайно важна. Как гласит описание "технология 3D Audio заставляет ваши волосы вставать дыбом каждый раз, когда откуда-то неподалеку доносится подозрительный шорох".

Resident Evil: Village — это восьмая номерная часть популярной серии хоррор-экшенов от японских делелоперов из Capcom. События игры продолжают историю седьмой части, хотя геймеров ждет совершенно новое место действия — некая европейская деревня, окутанная мрачными тайнами.

Релиз игры запланирован на 2021 год. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Ранее исполнитель роли Леона Кеннеди намекнул на ремейк Resident Evil 4.

Sony Steam Resident Evil Capcom PlayStation 5 Xbox Series S Resident Evil Village
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