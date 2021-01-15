Стали известны подробности нового проекта от создателей Mafia

Появились новые детали неанонсированной игры от создателей Mafia / Hangar 13

На официальном сайте американской студии Hangar 13 появились свежие вакансии, связанные с разработкой нового проекта. В требованиях к соискателям можно найти несколько интересных подробностей о следующем игре известной геймерам благодаря серии Mafia студии.

Так, в частности, они разыскивают в команду старшего сценариста, которому предстоит работать с научно-фантастическим сеттингом. Но несмотря на это, кандидат должен любить множество литературных жанров, и его интересы не должны ограничиваться фэнтези и фантастикой.

Кроме того, в списке вакансий упоминается, что разработчикам предстоит трудиться над экшеном в отрытом мире. Разные ли это проекты, и чего ждать от Hangar 13, пока непонятно. С анонсом разработчики не спешат.

В августе 2020-го студия выпустила полноценный ремейк первой части Mafia: City of Lost Heavens, в которой игроков ждет знакомая история, воссозданная с нуля на движке третьей части. В центре внимания – город Лост-Хэвен, штат Иллинойс. На дворе 30-е годы двадцатого века, сухой закон и расцвет мафии. Главный герой, простой таксист Томми Анджело случайно попадает в мир организованной преступности, и начинает постепенно превращаться в настоящего мафиози.

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

В PS Store игра стоит 1199 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1199 гривен;

В магазине Steam - 279 гривен.

Ранее геймдизайнер французской студии Arkane Studios Харви Смит объявил о разработке новой игры от Arkane Austin, подразделения Arkane.

Arkane Studios состоит из двух частей – один офис студии находится в Лионе, а другой в Остине. Французское подразделение выпустило Dishonored 2 и сейчас готовится к выходу экшена Deathloop, когда как американская команда работала над Prey и уже сейчас, после интервью Смита, мы знаем, что Arkane Austin работают над новым проектом.

Пока про игру известно лишь то, что это будет полноценный ААА-проект в жанре "иммерсив сим" на базе оригинальной интеллектуальной собственности (IP). Другими словами – фанатам Prey 2 и Dishonored 3 придется запастись терпением.