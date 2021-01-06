Стали известны подробности новой игры от создателей популярной серии шутеров Crysis

Crytek работает над неанонсированной AAA-игрой / Crysis

На официальном сайте немецкой студии Crytek появились свежие вакансии, связанные с разработкой нового проекта. В требованиях к соискателям можно найти несколько интересных подробностей о следующем игре создателей серии шутеров Crysis.

Так, в Crytek прямо сейчас требуется геймдизайнер для работы над "неанонсированным AAA-проектом". При этом в требованиях указывается, что специалист должен быть увлечен шутерами с элементами песочницы и иметь опыт работы не менее 2-х лет.

Звучит как Crysis, да? Но этого мы пока не знаем. Возможно, речь идёт о совершенно новом IP. Тем более, что раньше в сеть попадала информация о том, что компания работает над несколькими проектами, включая Crysis Next. Это бесплатный шутер в жанре "королевская битва", судьба которого пока неизвестна.

В конце 2020 года Crytek выпустили Crysis Remastered, после чего было много людей, кто задавался вопросом, можем ли мы рассчитывать на продолжение сериала? Crysis 3 вышел достаточно давно в 2013 году, так что, прошло уже много времени с тех пор, как сериал ушёл на перерыв. Конечно, объявление о вакансиях само по себе ничего не гарантирует, но перспектива того, что Crytek сделает еще один шутер во вселеной Crysis, мягко говоря, круто.

Crysis Remastered - трейлер

Ранее в Сети появились свежие подробности новой игры во вселенной "Гарри Поттера" Hogwarts Legacy. Релиз проекта намечен уже на следующий года – осень-зима 2021. Игрокам впервые дадут возможность нуля создать своего героя, благодаря проработанному редактору персонажей, и посетить огромное количество разных уроков с мини-играми, что повысит параметры главного героя.

Игра сможет похвастаться проработанной системой репутации – игрокам придётся следить за собой и не отпускать слишком много шуток в сторону других персонажей. Это может сказаться на репутации протагониста и на факультете – его лишат очков. Одна из финальных сцен будет зависеть от того, какой именно факультет займёт первое место

Сюжет Hogwarts Legacy весьма мрачен и сравним по духу с последними фильмами про Гарри Поттера. История перекликается с третьей частью "Фантастических тварей". Тайтл будет доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.