Стало известно о новом достижении Telegram на фоне продолжающегося скандала вокруг WhatsApp

Telegram бьёт новые рекорды. / Reuters

В сервисной рассылке команда Telegram, которую возглавляет предприниматель Павел Дуров, сообщила о новом рекорде – преодолении порога в 90 млн регистраций за январь 2021 года. Сейчас в мессенджере насчитывается более 500 млн активных пользователей.

Для сравнения, о первых 100 млн активных пользователей Telegram рассказал в 2016 году, то есть, спустя три года после официального запуска.

Тем не менее, этот месяц ещё не закончился. Темпы притока пользователей в Telegram, одной из причин которого является обновление политики конфиденциальности WhatsApp, настолько высоки, что можно предположить о преодолении отметки в 100 млн регистраций за весь январь. В середине января инвесторы оценили Telegram в 30 млрд долларов, а также выразили готовность выкупить 5-10% от его доли, но Дуров отказался от предложения.

Не так давно Павел рассказывал, что содержать Telegram за свой счет у него практически не осталось возможности, в связи з чем в ближайшее время будет запущен проект его монетизации. Что важно, доступ обычных пользователей ко всем ныне существующим сервисам и дальше будет бесплатным, при этом каналы обмена личными сообщениями и групповые чаты останутся свободными от рекламы. Однако паблики с множеством подписчиков, владельцы которых сами зарабатывают на публикации рекламных объявлений, точно подвергнутся изменениям.

По словам Дурова, процесс монетизации позволит Telegram сохранить независимость и будет полезен всему сообществу ‒ поскольку расширит возможности создателей контента для заработка.

Напомним, ранее некоммерческая организация Coalition for a Safer Web ("Коалиция за более безопасный интернет") подала иск к компании Apple с требованием удалить Telegram из своего магазина App Store.

Коалиция считает, что мессенджер использовался для распространения экстремистских высказываний во время и после штурма Капитолия в Вашингтоне, в то время, как руководство Telegram не принимало никаких мер для пресечения этих действий.

Перед удалением приложения из App Store Apple связывается с разработчиком для выяснения обстоятельств, поэтому резкого исчезновения Telegram ждать не стоит. Предполагается, что против Google будет выдвинут аналогичный иск.