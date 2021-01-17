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Стало известно, оправдала ли игра Death Stranding от Хидео Кодзимы ожидания Sony

17 января 2021, 19:44

Напомним, что в настоящий момент легендарный геймдизайнер работает над новой, пока что неанонсированной игрой.

Кадр из Death Stranding
Кадр из Death Stranding / Kojima Productions

Death Stranding — пожалуй, самый странный и самый смелый ААА-тайтл последних лет. Однако грандиозная мистификация Хидео Кодзимы обернулась для многих разочарованием, а до этого момента не было никакой официальной информации, как игра показала себя по продажам.

Сегодня стало известно, что приключенческий экшен Death Stranding не только оправдал все самые смелые ожидания Sony, но и сумела похвастаться рекордными продажи среди игр издателя.

Об этом указано в резюме старшего руководителя PlayStation WorldWide Studios по визуальному арту Майкла Мумбайера. По его словам, успех Death Stranding сравним с такими популярными эксклюзивами платформ семейства PlayStation, как Uncharted, God of War и Marvel's Spider-Man.

Напомним, что релиз Death Stranding на Playstation 4 состоялся в ноябре 2019 года. Компьютерная версия поступила в продажу в июле этого года. На агрегаторе рецензий Metacritic игра набрала в среднем 82 баллов из 100. Одни воспевают оды любви с первых же минут, другие – недоумевают и по сей день, дескать, что это вообще было.

Игрок в Death Stranding, не успевший толком разобраться с не самым интуитивным управлением, вынужден с самого начала гадать не столько о целях персонажей или что ими движет, сколько о более глобальных понятий, касающихся законов игрового мира. При этом игра не отталкивает своей недоступностью, а, наоборот, подстегивает исследовать и разбираться в хитросплетениях этого странного мира.

Так или иначе, за три года до выхода игры, мы уже были её частью – это не выражалось в одном только ожидании, мы были самыми настоящими игроками. Наверное, с этим и связан термин Homo Ludens (человек играющий), которого Кодзима выбрал в качестве маскота своей студии. Для таких людей, процесс стоит выше результата.

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Ранее Кодзима официально подтвердил работу над своим следующим проектом. В настоящий момент игра находится на ранней стадии разработки, но о чём она именно, неизвестно. Велика вероятность, что маэстро делает игру на базе оригинальной IP.

Sony Epic Games Store Steam Death Stranding Хидео Кодзима PlayStation 4
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