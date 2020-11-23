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Старички уходят на покой: стало известно, какие модели iPhone не получат обновление до iOS 15

23 ноября 2020, 12:46

У большинства моделей выходит срок поддержки.

iPhone SE / Apple

Как сообщает израильский ресурс TheVerifier, который уже несколько лет радует нас точными сведениями о продукции Apple, для нескольких моделей с устаревшим процессором Apple A9 нынешняя iOS 14 станет последней.

В частности, речь идет о хитовом iPhone 6S и 6S Plus 2015 года выпуска, а также легендарном iPhone SE 1-го поколения. Все три устройства оказались очень популярны и снискали большую любовь пользователей.

Свежая информация, в общей сложности, соответствует всем привычном циклу обновлений Apple своих мобильных устройств: iPhone 6S и 6S Plus вышли в сентябре 15-го, iPhone SE – в 2016 году. Обычно Apple продолжает поддерживать iPhone и iPad в течение пяти лет после запуска.

В следующем году SE исполнится уже пять лет, 6S и 6S Plus – по шесть. По установившейся схеме выпуска обновлений, эти модели не должны получить обновление до iOS 15.

Таким образом, до iOS 15 обновятся следующие модели:

  • iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini;
  • iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;
  • iPhone XR, XS, XS Max;
  • iPhone X, 8, 8 Plus;
  • iPhone 7, 7 Plus;
  • iPhone SE 2020;
  • iPod touch 7-го поколения.

Какие новые фишки появятся в iOS 15 и iPadOS 15, пока неизвестно. Презентация операционных систем должна состояться летом следующего года, а релизная версия выйдет осенью.

Ранее в Сети появились первые подробности о новом iPhone 13. По информации источников, в 2021 году Apple представит четыре флагманских смартфона, как и в этому году: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и Pro Max.

Сообщается, что все устройства сохранят текущий дизайн с плоскими гранями и выйдут в тех же размерах. Главным же отличием следующего поколения от текущего станет улучшенный сверхширокоугольный сенсор. Его апертуру увеличат с f/2.4 до f/1.8, что позволит захватывать больше света и делать более качественные снимки в условиях недостаточной освещенности.

Apple iPhone 6 iPhone 6S iPhone SE 2020 IOS iPhone 13
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