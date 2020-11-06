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Стартовала продажа умных масок PuriCare: коронавирус не пройдет

6 ноября 2020, 18:55

LG разработала персональный очиститель воздуха в виде защитной маски.

PuriCare / умная маска для очистки воздуха

Корпорация LG Electronics объявила о начале продаж носимого устройства для очистки воздуха PuriCare – устройство крепится к лицу заушными ремнями, как обычная маска, которая защищает пользователя от вредных веществ и бактерий. При этом, даже после нескольких часов ношения не будет никакого дискомфорта.

Как говорится в официальном описании, запатентованный респираторный датчик регистрирует интенсивность дыхательного цикла и объем вдыхаемого воздуха, регулируя в соответствии с этим работу вентиляторов, чтобы сделать дыхание легким.

В зависимости от выбранного режима мощности маска проработает от двух до восьми часов – внутри неё стоит аккумулятор ёмкостью 820 мАч. Зарядка в свою очередь происходит с помощью комплектного футляра с ультрафиолетовым стерилизатором, убивающим микробов.

Данный очиститель воздуха предназначен в качестве альтернативы дешевым и одноразовым маскам. О необходимости замены фильтров в устройстве можно будет узнать в мобильном приложении.

Цена вопроса – 150 долларов. О поступлении продукта на территории Украины будет сообщено дополнительно.

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