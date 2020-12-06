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Бегом участвовать: стартовало финальное голосование зрителей за лучшую игру 2020

6 декабря 2020, 20:33

На момент написания заметки лидирует The Last of Us: Part II за авторством Naughty Dog

Кадр из The Last of Us: Part II
Кадр из The Last of Us: Part II / Naughty Dog

Организатор и ведущий "игрового Оскара" The Game Awards 2020 Джефф Кейли (Geoff Keighley) объявил о старте финального этапа зрительского голосования за лучшую игру уходящего года.

В пятёрке лидеров оказалось сразу три эксклюзива игровой системы PlayStation, при этом их вполне могло быть и больше, но DOOM Eternal, стартовавшая на седьмом месте, неожиданно обошла ремейк Final Fantasy VII, который долгое время занимал пятую позиции.

На текущий момент лидерство держит приключенческий боевик The Last of Us: Part II, за которую уже проголосовало 41% людей. Следом за ним идут Ghost of Tsushima (33%) и Hades (14%).

"Выбор игроков" – единственная категория, в которой игры оценивают только геймеры, а не жюри. В других номинациях, к слову, эксперты имеют 90% влияния на итоговый результат.

Победитель финального голосования среди игроков будет объявлен на основной трансляции награждения The Game Awards 2020. которая начнётся 11 декабря в 02:00 по Киеву. Там ожидается не только вручение наград, но и традиционные показы новых игр, сюрпризы и анонсы,

Так, в частности, по неподтверждённым данным, в ходе церемонии состоится анонс новой части Silent Hill, которая станет перезапуском серии и выйдет эксклюзивно на консоли нового поколения PlayStation 5.

The Game Awards Ghost of Tsushima PlayStation 5 The Last of Us Part II Silent Hill
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