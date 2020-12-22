Steam готовится опустошать кошельки покупателей – в магазине стартовала зимняя распродажа

Пользователям предлагают приобрести различные игры по супер низким ценам.
Сервис цифровой дистрибуции Steam торжественно объявил о начале традиционной зимней распродажи, в рамках которой можно приобрести самые разные игры по привлекательным ценам со скидками до 90%.
Практически во всем каталоге сервиса действуют акционные предложения, которые можно изучить на главной странице сайта. В перечне доступных позиций присутствуют как инди-проекты, так и полноценные ААА-релизы прошлых лет и современности.
По уже сложившейся традиции зимняя распродажа сопровождается голосованием и церемонией награждения лучших игр прошедшего года. За каждый отданный голос игроки получат карточки Steam (по одной в каждой категории). Собрав полный набор таких карточек, можно будет создать значок премии Steam. Победителей назовут 3 января 2021-го в 20:00 по Киеву.
С полным списком акционных предложений вы можете ознакомиться по ссылке, мы предлагаем нашим читателям наиболее интересные варианты:
- Fall Guys: Ultimate Knockout (-20%) — 223 грн
- Horizon Zero Dawn (-20%) — 567 грн
- Metro Exodus (-60%) — 270 грн
- Control Ultimate Edition (-50%) — 337 грн
- Halo: The Master Chief Collection (-40%) — 287 грн
- Grand Theft Auto V (-50%) — 314 грн
- Resident Evil 2 (-60%) — 480 грн
- Hollow Knight (-50%) — 114 грн
- Ori and the Blind Forest: Definitive Edition (-75%) — 69 грн
- Marvel's Avengers (-50%) — 449 грн
Ранее в сервисе PlayStation Store также стартовала традиционная новогодняя распродажа, в рамках которой со скидками продаются игры разной степени известности. Все предложения действительны до 9-го января.
Так, в частности, The Last of Us Part II, продолжение нашумевшей игры студии Naughty Dog, отдают за 1082 грн вместо 1899. Приключенческий стэлс-экшен Metal Gear Solid V от Хидео Кодзимы можно взять за 162 грн, столько же просят за сборник Hotline Miami Collection, включающий одну из важнейших игр инди-революции.