Студия Respawn Entertainment объявила о начале нового события "Ночной бой" в Apex Legends

Apex Legends 7 сезон / Respawn Entertainment

Разработчики из студии Respawn Entertainment объявили о начале первого коллекционного события "Ночной бой" в седьмом сезоне мега-популярной королевской битвы Apex Legends.

В рамках события геймеры смогут получить 24 новых тематических предмета, которые приобретаются напрямую за монеты Apex или ценные металлы, а также выпадают из наборов. Наградой за сбор всех предметов станет реликвия Гибралтара.

Помимо всего прочего, разработчики изменили некоторых легенд и оружие, добавили свежие удобства игрового процесса и исправили часть ошибок. В частности, исправлена ошибка, из-за которой умения Хорайзон не воздействовали на Д.О.К.а Лайфлайн и дрона Крипто.

Также в рамках "Ночного боя" геймеров ждут:

Новый временный тип игры – захват "Грузоэскалация", карта которого будет буквально завалена припасами;

Кулачные бои на ринге в захваченных землях Патфайндера. Лупите кулаками по сферам внутри ринга, чтобы получить какую-нибудь редкую добычу;

МРВН, ранее выведенные из эксплуатации, теперь запрограммированы на то, чтобы вознаграждать легенд на арене – уровень добычи пропорционален тому, что изображено у них на экранах.

Apex Legends – это многопользовательский бесплатный шутер от первого лица, события которого разворачиваются во вселенной Titanfall, но без титанов – здесь лишь поединок пилотов друг с другом. Геймерам доступны разнообразные редкостные герои, каждый из которых обладает собственными навыками, возможность играть в группе, а также уникальные для жанра вещи – например, маячок возрождения.

Напомним, что 5 ноября в Apex Legends начался седьмой сезон под названием "Вознесение". Его основные нововведения: новая карта Олимп, которую изначально создавали для Titanfall 3, а также легенда – учёная Мэри Сомерс по прозвищу Хорайзон.