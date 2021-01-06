УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Студия Respawn Entertainment объявила о начале нового события "Ночной бой" в Apex Legends

6 января 2021, 13:17

Также авторы внесли изменения в баланс и исправили часто встречающиеся ошибки игры.

Apex Legends 7 сезон / Respawn Entertainment

Разработчики из студии Respawn Entertainment объявили о начале первого коллекционного события "Ночной бой" в седьмом сезоне мега-популярной королевской битвы Apex Legends.

В рамках события геймеры смогут получить 24 новых тематических предмета, которые приобретаются напрямую за монеты Apex или ценные металлы, а также выпадают из наборов. Наградой за сбор всех предметов станет реликвия Гибралтара.

Помимо всего прочего, разработчики изменили некоторых легенд и оружие, добавили свежие удобства игрового процесса и исправили часть ошибок. В частности, исправлена ошибка, из-за которой умения Хорайзон не воздействовали на Д.О.К.а Лайфлайн и дрона Крипто.

Также в рамках "Ночного боя" геймеров ждут:

  • Новый временный тип игры – захват "Грузоэскалация", карта которого будет буквально завалена припасами;
  • Кулачные бои на ринге в захваченных землях Патфайндера. Лупите кулаками по сферам внутри ринга, чтобы получить какую-нибудь редкую добычу;
  • МРВН, ранее выведенные из эксплуатации, теперь запрограммированы на то, чтобы вознаграждать легенд на арене – уровень добычи пропорционален тому, что изображено у них на экранах.

Apex Legends – это многопользовательский бесплатный шутер от первого лица, события которого разворачиваются во вселенной Titanfall, но без титанов – здесь лишь поединок пилотов друг с другом. Геймерам доступны разнообразные редкостные герои, каждый из которых обладает собственными навыками, возможность играть в группе, а также уникальные для жанра вещи – например, маячок возрождения.

Напомним, что 5 ноября в Apex Legends начался седьмой сезон под названием "Вознесение". Его основные нововведения: новая карта Олимп, которую изначально создавали для Titanfall 3, а также легенда – учёная Мэри Сомерс по прозвищу Хорайзон.

Apex Legends
Сейчас вы просматриваете новость «Студия Respawn Entertainment объявила о начале нового события "Ночной бой" в Apex Legends». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на AndroidОбновлён рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Android PlayStation 4, похоже, всё – Sony сворачивает производство консолейPlayStation 4, похоже, всё – Sony сворачивает производство консолей Microsoft планирует радикальное изменение Windows: что нового появится в культовой ОСMicrosoft планирует радикальное изменение Windows: что нового появится в культовой ОС Valve подвела итоги премии The Steam Awards 2020 – и в нескольких номинациях даже выигралаValve подвела итоги премии The Steam Awards 2020 – и в нескольких номинациях даже выиграла Откровения разработчика Cyberpunk 2077: когда на самом деле будут исправлены все ошибкиОткровения разработчика Cyberpunk 2077: когда на самом деле будут исправлены все ошибки
Следующий материал

Последние новости

13:55
Гороскоп на 7 января для всех: влюбленность, крах из-за риска и рост популярности
13:54
У Зеленского сделали заявление о работе КСУ после отстранения Тупицкого Видео
13:41
Степанов предупредил о резком скачке числа больных COVID-19 и назвал сроки Видео
13:24
Знаменитый рэпер Dr Dre в реанимации с кровоизлиянием
13:17
Студия Respawn Entertainment объявила о начале нового события "Ночной бой" в Apex Legends Видео
Реклама
13:09
Горячая Ирина Шейк снялась для откровенного календаря
12:58
Отмена жесткого локдауна: у Зеленского расставили точки над "і" Видео
12:58
Строительство Северного потока-2: стало известно о прибытии трубоукладчика в Данию Видео
12:45
Врач назвал противораковый чай: как употреблять Видео
12:40
В моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фото Фото
12:31
Сын Корбана погиб: в полиции раскрыли подробности трагедии Видео
12:22
Новорожденный сын звезды Гарри Поттера подхватил коронавирус
11:54
Стало известно, кто сыграет злодея в 9 сезоне Декстера
11:52
Зато как погуляли: в Киеве мужчина во время вечеринки выкинул гостя в окно
11:47
С Зеленским не так, как с Путиным: Лукашенко удивил откровением Видео
11:40
Синоптик предупредил украинцев о погодных неприятностях на Рождество Видео
11:35
Гороскоп на 6 января для всех: мощная поддержка, интимный успех и запрет на кофе Видео
11:12
Советник Трампа обвинил Китай в утечке COVID-19: в Пекине потребовали доказательства Видео
11:10
Что для Украины означают новые рейтинги партий и политиков мнение
11:06
Церемония награждения Грэмми 2021 перенесена из-за коронавируса
Реклама
10:58
"Продолжают врать": Украина выдвинула жесткое обвинение Боснии из-за украденной иконы
10:55
В Минздраве резко выступили против переноса январского локдауна и рассказали об опасной тенденции Видео
10:33
В Кабмине объяснили, признают ли выданные боевиками "ЛДНР" документы Видео
10:32
Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021 Видео
10:30
Ким Кардашьян разводиться с Канье Уэстом
10:29
Вакцинация от COVID-19: ошибки опустили Украину до уровня Африки – эксперт Видео
10:23
В США неизвестные пригрозили направить самолет в здание Конгресса Видео
09:47
Президент Казахстана дал отпор россиянам по поводу "земель-подарка России" Видео
09:36
СМИ назвали фатальную причину гибели сына Корбана с подругой Видео
09:34
Врач объяснила, нужно ли пить антибиотики и витамин D при лечении COVID-19 Видео
09:31
Трамп за 5 лет своего правления едва не уничтожил США мнение
09:09
В Украине нелегально прививают от COVID-19: СМИ узнали цену Видео
09:01
У Кличко рассказали, как локдаун будет проходить в Киеве Видео
08:39
Зеленский сможет усидеть в кресле только при одном условии мнение
08:27
Как приготовить кутью: лучшие рецепты от знаменитостей Видео
08:25
Пенс объяснил Трампу, почему не выйдет изменить результаты выборов - NYT
08:12
Коронавирус в Украине 6 января: обнаружено почти 7 тыс. новых больных Видео
07:18
Помпео оценил шансы возвращения Крыма и Донбасса Украине
07:15
"Роскошная": экс-NiKita не удержала пышную грудь в крошечном бикини
06:50
Украине грозит волна "тарифных майданов" мнение
Реклама
06:42
Врач рассказала, как изменился COVID-19 в Украине Видео
06:31
Фильмы на Рождество: какие фильмы посмотреть на Рождество 2021 Видео
06:02
Плохой и еще хуже: эксперт назвал два пути разрешения конфликта на Донбассе Видео
05:28
Крайний срок: когда убирать елку велят православие, фей-шуй и приметы Видео
05:03
Кутья из пшеницы, булгура и риса: как сделать главное блюдо в меню на Рождество Видео
04:33
Диетолог назвала лучшие витамины против старения Видео
04:09
В Дании для детей сняли мультик про мужчину с самым длинным в мире пенисом Видео
03:44
Единственный шанс: генерал рассказал, как закончить войну на Донбассе Видео
03:01
Пароли по ролям: топ-3 самых лучших сексуальных ролевых игр
02:14
Звезда сериала Папика похвасталась пикантными фото с отпуска
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять