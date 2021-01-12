Студия-создательница невероятной Life is Strange начала работу над 3-ей частью: что известно

Life is Strange - первые подробности / Dontnod Entertainment

Хорошая новость для всех поклонников игр в жанре "интерактивное" кино: в недрах французской студии DONTИOD ведется активная работа над третьим частью популярной серии игр Life is Strange, которая привлекала игроков по всему миру своими острыми социальными темами.

Об этом рассказал инсайдер￼ Navtra из популярного форума ResetEra, который прошлым летом слил ключевые анонсы Sony для презентаций PS5, в особенности Final Fantasy XVI и Project Athia – проекты Square Enix.

Согласно инсайдеру, новая часть Life is Strange не будет иметь цифры в названии, но получит подзаголовок, который раскроет основную механику игры. Ожидается, что новая игра в серии будет ближе к первой части в плане тона и атмосферы, а также будет включать в себя большое количество гомосексуальных персонажей.

Напомним, что первая и вторая часть Life is Strange практически никак не связаны между собой сюжетно. Развитие сюжета происходит при помощи общении главных героев – игрокам дается немало моральных выборов, которые так или иначе влияют на происходящее.

Кадр из Life is Strange / Dontnod Entertainment

Месяцем ранее студия-создательница Life is Strange выпустила свой новый проект под названием Twin Mirror, в котором игрокам предлагают окунуться в головокружительный сюжет, пронизанный суровой реальностью небольшого американского городка. По словам поигравших, новый проект французов предлагает красивый и интересный мир, неплохой саундтрек, интересный подход к внутренним дилеммами и реиграбельность, благодаря влиянию выбора на сюжет.

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Ранее геймдизайнер французской студии Arkane Studios Харви Смит объявил о разработке новой игры от Arkane Austin, подразделения Arkane.

Arkane Studios состоит из двух частей – один офис студии находится в Лионе, а другой в Остине. Французское подразделение выпустило Dishonored 2 и сейчас готовится к выходу экшена Deathloop, когда как американская команда работала над Prey и уже сейчас, после интервью Смита, мы знаем, что Arkane Austin работают над новым проектом.

Пока про игру известно лишь то, что это будет полноценный ААА-проект в жанре "иммерсив сим" на базе оригинальной интеллектуальной собственности (IP). Другими словами – фанатам Prey 2 и Dishonored 3 придется запастись терпением.