Сюрприз — первый взгляд на пользовательский интерфейс PS5

Sony наконец-то показала интерфейс PlayStation 5.

Компания Sony провела детальную демонстрацию пользовательского интерфейса своей консоли нового поколения PlayStation 5, которая поступит в продажу на территории Украины уже в следующем месяце.

11-минутный ролик сопровождается детальными комментариями – пусть и на английском языке, зато с русскими субтитрами.

Основные моменты:

Главный принцип компании — игровое время ценно, и должно быть потрачено с умом;

Если ваши друзья играют в онлайн-игру, то вы можете подключиться к ним в партию за один клик из меню консоли;

Показанный интерфейс из предварительной версии, потому к релизу могут быть некоторые изменения;

Новый интерфейс показывает сколько минут примерно осталось до конца уровня, на котором остановились игроки, а еще какие дополнительные или основные задания еще не выполнены;

Подписчики PS Plus смогут воспользоваться подсказками по прохождению того или иного эпизода в игре через функцию "Game Help" (любимая функция новых игроков в Demon's Souls);

PS5 интерфейс / кадр из видео

Из меню консоли можно "залететь" на любой другой уровень и заранее узнать, сколько времени уйдет на его прохождение;

Весь интерфейс рендерится в 4К разрешении;

Переход из игры к меню консоли происходит за считанные секунды;

Переключение между играми занимает примерно 8 секунд;

PlayStation Store больше не является отдельным приложением и полностью интегрирован в систему, как и некоторые другие функции;

Благодаря обновленному голосовому чату, вы можете проходить свою игру и смотреть за тем, как ваш друг проходит другую через режим "картинка в картинке";

Продажи консоли на территории Украины начнутся 19 ноября этого года. На неделю раньше оценить новинку смогут игроманы США, Австралии, Канады, Японии Мексики, Новой Зеландии и Южной Кореи.