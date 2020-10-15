Сюрприз — первый взгляд на пользовательский интерфейс PS5

Дизайн сильно отличается от такового в PlayStation 4.
Компания Sony провела детальную демонстрацию пользовательского интерфейса своей консоли нового поколения PlayStation 5, которая поступит в продажу на территории Украины уже в следующем месяце.
11-минутный ролик сопровождается детальными комментариями – пусть и на английском языке, зато с русскими субтитрами.
Основные моменты:
- Главный принцип компании — игровое время ценно, и должно быть потрачено с умом;
- Если ваши друзья играют в онлайн-игру, то вы можете подключиться к ним в партию за один клик из меню консоли;
- Показанный интерфейс из предварительной версии, потому к релизу могут быть некоторые изменения;
- Новый интерфейс показывает сколько минут примерно осталось до конца уровня, на котором остановились игроки, а еще какие дополнительные или основные задания еще не выполнены;
- Подписчики PS Plus смогут воспользоваться подсказками по прохождению того или иного эпизода в игре через функцию "Game Help" (любимая функция новых игроков в Demon's Souls);
- Из меню консоли можно "залететь" на любой другой уровень и заранее узнать, сколько времени уйдет на его прохождение;
- Весь интерфейс рендерится в 4К разрешении;
- Переход из игры к меню консоли происходит за считанные секунды;
- Переключение между играми занимает примерно 8 секунд;
- PlayStation Store больше не является отдельным приложением и полностью интегрирован в систему, как и некоторые другие функции;
- Благодаря обновленному голосовому чату, вы можете проходить свою игру и смотреть за тем, как ваш друг проходит другую через режим "картинка в картинке";
Продажи консоли на территории Украины начнутся 19 ноября этого года. На неделю раньше оценить новинку смогут игроманы США, Австралии, Канады, Японии Мексики, Новой Зеландии и Южной Кореи.