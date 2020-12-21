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Сюжет Battlefield 6 расскажет о конфликте между силами НАТО и Россией – источник

21 декабря 2020, 14:37

Серия Battlefield бездействует уже 2 года, но ожидается, что она вернется уже во второй половине 2021.

Кадр из Battlefield V / DICE

Пользователь Reddit под ником William_Fichtner, который часто сообщает верные сведения об играх Electronic Arts, поделились информацией о новой части популярного мультиплатформенного шутера от первого лица из серии игр, известных под общим именем Battlefield.

Согласно утверждению пользователя, сюжет Battlefield 6 расскажет о конфликте между силами НАТО и Россией, а это противостояние приведёт к началу Третьей мировой войны.

Вдобавок новая Battlefield получит военные истории, которые стали стандартом в последних играх серии сменив типичную кампанию с линейным сюжетом. Одна из историй может быть связана с тем, как армия США отбивается от русских войск в американских пригородах. Другая история, предположительно, посвящена агенту MI6, которому необходимо проникнуть на территорию Восточной Европы.

Также сообщается, что Battlefield 6 получит классичные мультиплеерные режимы с поддержкой 64 игроков на сторону. Что касается карт, то одна будет пригородной, другая в европейском городе и третья расположена в русском лесу.

Напомним, что последняя часть в серии – Battlefield V – вышла 4-го сентября 2018 года и была тепло принята игроками и критиками, а также получила множество наград в номинации "Шутер года". Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

Кадр из Battlefield V / DICE

Ранее студия Kojima Productions под руководством легендарного Хидео Кодзимы опубликовала вакансии, связанные с разработкой новой игры.

Так, в частности, будущие дизайнеры будут работать над виртуальным миром, в котором важную роль играют гаджеты, транспортные средства и огнестрельное оружие. Среди аниматоров студия хочет отыскать специалистов, обладающих знаниями и умениями в анимации "не только людей, но и техники, мехов и монстров".

В настоящий момент игра находится на ранней стадии разработки, но о чём она именно, неизвестно. Права на франшизу Metal Gear Solid остались за Konami, а в Death Stranding ничего подобного не было. Велика вероятность, что маэстро делает игру на базе оригинальной IP.

НАТО Electronic Arts Россия Battlefield
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