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Видеозвонки в Telegram: пользователям рассказали, как тестировать новую функцию

Для успешного теста функции нужно установить бета-версию Telegram 6.3.

25 июня 2020, 04:00
Telegram
В Telegram появился режим видеозвонков / Скриншот

Популярный мессенджер Telegram предложил своим пользователям протестировать функцию видеозвонков, которая уже доступна для теста в бета-приложении на операционной системе iOS.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса обмена сообщениями.

Для того чтобы активировать функцию видеозвонков, пользователь должен воспользоваться дебаг-меню, сделать до десяти кликов на значок настроек и внизу приложения запустить Experimental Feature. Далее появится специальная кнопка с названием Видеозвонок.

Для осуществления видеозвонка нужно установить бета-версию Telegram 6.3, а также инсталлировать аналогичную версию собеседнику, которому будет направляться звонок.

Напомним, в ночь на 7 июня в работе мессенджера Telegram произошел существенный сбой. Жалобы на отсутствие возможности пользоваться сервисом поступали из различных стран, в том числе и из Украины.

Ранее сообщалось, что база данных с несколькими миллионами аккаунтов пользователей Telegram была опубликована на одном из форумов. Около 70% аккаунтов принадлежат юзерам из Ирана, еще 30% - россиянам.

Тем временем российский Роскомнадзор принял решение больше не блокировать Telegram на территории РФ.

Telegram Технологии мессенджер Telegram
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