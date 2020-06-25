Видеозвонки в Telegram: пользователям рассказали, как тестировать новую функцию

В Telegram появился режим видеозвонков / Скриншот

Популярный мессенджер Telegram предложил своим пользователям протестировать функцию видеозвонков, которая уже доступна для теста в бета-приложении на операционной системе iOS.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса обмена сообщениями.

Для того чтобы активировать функцию видеозвонков, пользователь должен воспользоваться дебаг-меню, сделать до десяти кликов на значок настроек и внизу приложения запустить Experimental Feature. Далее появится специальная кнопка с названием Видеозвонок.

Для осуществления видеозвонка нужно установить бета-версию Telegram 6.3, а также инсталлировать аналогичную версию собеседнику, которому будет направляться звонок.

Напомним, в ночь на 7 июня в работе мессенджера Telegram произошел существенный сбой. Жалобы на отсутствие возможности пользоваться сервисом поступали из различных стран, в том числе и из Украины.

Ранее сообщалось, что база данных с несколькими миллионами аккаунтов пользователей Telegram была опубликована на одном из форумов. Около 70% аккаунтов принадлежат юзерам из Ирана, еще 30% - россиянам.

Тем временем российский Роскомнадзор принял решение больше не блокировать Telegram на территории РФ.