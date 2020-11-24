Телеканал Netflix поделился рождественской версией "Ведьмака"

Рождественский трейлер первого сезона "Ведьмака"

В честь приближающихся зимних праздников телеканал Netflix переделал ролик к первому сезону "Ведьмака", превратив его в "Рождественскую историю".

Вся та мрачная атмосфера сериала в трейлере разбавлена рождественскими украшениями и праздничной музыкой.

Так, в частности, в сериале, снятом в сеттинге дарк-фэнтези, появились гирлянды, венки, снег и веселая праздничная музыка. На ярмарке в Блавикене крестьяне готовятся к новогодней распродаже, а у головореза, который гнался за Йеннифэр, меч заменен на леденец.

А сам Геральт, кажись, совсем не в восторге от снега, гирлянд, подарков и задорной музыки.

Первый сезон сериала "Ведьмак" вышел 20 декабря 2019 года. Он состоит из восьми эпизодов длительностью от 48 до 67 минут. В настоящий момент Netflix занимается производством второго сезона, релиз которого запланирован на 2021 год.

После этого планируется 3 и 4 сезоны Ведьмака – с небольшим перерывом. В разработке также находится приквел основного сериала – Ведьмак: Истоки крови, сюжет которого расскажет о Сопряжении сфер, в результате которого в мире появились монстры и охотники на них.

Ранее на Netflix появился первый фильм с украинской озвучкой.