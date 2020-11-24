УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Телеканал Netflix поделился рождественской версией "Ведьмака"

24 ноября 2020, 10:38

Jingle Bells, рождественские гирлянды и кровавая резня.

Рождественский трейлер первого сезона "Ведьмака"

В честь приближающихся зимних праздников телеканал Netflix переделал ролик к первому сезону "Ведьмака", превратив его в "Рождественскую историю".

Вся та мрачная атмосфера сериала в трейлере разбавлена рождественскими украшениями и праздничной музыкой.

Так, в частности, в сериале, снятом в сеттинге дарк-фэнтези, появились гирлянды, венки, снег и веселая праздничная музыка. На ярмарке в Блавикене крестьяне готовятся к новогодней распродаже, а у головореза, который гнался за Йеннифэр, меч заменен на леденец.

А сам Геральт, кажись, совсем не в восторге от снега, гирлянд, подарков и задорной музыки.

Первый сезон сериала "Ведьмак" вышел 20 декабря 2019 года. Он состоит из восьми эпизодов длительностью от 48 до 67 минут. В настоящий момент Netflix занимается производством второго сезона, релиз которого запланирован на 2021 год.

После этого планируется 3 и 4 сезоны Ведьмака – с небольшим перерывом. В разработке также находится приквел основного сериала – Ведьмак: Истоки крови, сюжет которого расскажет о Сопряжении сфер, в результате которого в мире появились монстры и охотники на них.

Ранее на Netflix появился первый фильм с украинской озвучкой.

сериалы Netflix Witcher Ведьмак Netflix
Сейчас вы просматриваете новость «Телеканал Netflix поделился рождественской версией "Ведьмака"». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Названы самые ненадежные пароли 2020: возможно, ваш – один из нихНазваны самые ненадежные пароли 2020: возможно, ваш – один из них Старички уходят на покой: стало известно, какие модели iPhone не получат обновление до iOS 15Старички уходят на покой: стало известно, какие модели iPhone не получат обновление до iOS 15 "Неуклюжая железка": основатель Telegram Павел Дуров разнес в пух и прах новый iPhone 12"Неуклюжая железка": основатель Telegram Павел Дуров разнес в пух и прах новый iPhone 12 Все, что делает жизнь лучше: журнал Time назвал главные изобретения 2020 годаВсе, что делает жизнь лучше: журнал Time назвал главные изобретения 2020 года Будьте осторожны: в Сети появились спойлеры к Cyberpunk 2077Будьте осторожны: в Сети появились спойлеры к Cyberpunk 2077
Следующий материал

Последние новости

10:59
Алиев назвал причину срыва военной операции Азербайджана в Агдаме
10:55
Гороскоп на 25 ноября для всех: атаки неприятелей, сердечные страдания и карьерная удача Видео
10:43
Лукашенко стал политическим трупом и Путину уже не интересен - журналист Видео
10:38
Телеканал Netflix поделился рождественской версией "Ведьмака" Видео
10:23
Сложности вакцинации: эпидемиолог рассказал о проблеме с препаратом против COVID-19 Видео
Реклама
10:20
У Зеленского оценили вероятность тотального локдауна в Украине Видео
10:19
Как укрепить ногти в домашних условиях: простые способы и укрепляющая ванночка Видео
10:01
Порошенко получил новую болезненную пощечину мнение
09:49
Патологоанатом поведал, во что COVID-19 превращает легкие больного Видео
09:35
Милованов рассказал о судьбе транша МВФ для Украины
09:18
Врач назвала условие тотального уничтожения COVID-19 в Украине Видео
09:08
Трамп уходит: Байден огласил список кандидатов на ключевые должности Видео
08:50
Эксперт рассказал, когда коронавирус в Украине достигнет реального пика Видео
08:48
Борьба с COVID-19 в Украине: в Минздраве намерены изменить систему слежения за больными Видео
08:48
Выход США из соглашения об открытом небе: чем это грозит Украине мнение
08:31
В Киеве за сутки поставили рекордное число диагнозов COVID-19 Видео
08:14
Коронавирус в Украине: за сутки поставили еще более 12 тыс. диагнозов COVID-19 Видео
08:09
Пентагон дал добро на участие в процедуре передачи власти Байдену Видео
07:56
Сколько украинцев заразятся COVID-19 к концу ноября: ученые НАН опубликовали жуткий прогноз Видео
07:44
Гороскоп на 24 ноября для всех: выгодная отдача и покорение сердца Видео
Реклама
07:36
Смертей от COVID-19 будет больше, чем от всех опасных болезней: врач дал пугающий прогноз Видео
07:26
Илон Маск обогнал Билла Гейтса в рейтинге самых богатых людей в мире
06:59
Суды Трампу уже не помогут: штат Мичиган подтвердил победу Байдена
06:57
Какой будет судьба Украины при Байдене мнение
06:34
Советник главы ОП предложил усилить карантин в Украине на Рождество Видео
06:16
Индейка vs говядина: эксперты рассказали, что полезнее Видео
05:57
Трамп распорядился начать передачу власти Байдену
05:52
Лучшие продукты для восстановления после тяжелой болезни: топ-10 Видео
05:28
Календарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый год Видео
05:01
Что нужно проверить после излечения от COVID-19: врач дала советы
04:29
В моду на зиму пришли бесподобные кардиганы и теплые свитера оверсайз: фото Фото Видео
04:05
Закроют школы, спортзалы и рестораны: врач назвал сроки жесткого локдауна Видео
03:30
Арена похоти: в Британии создали специальную соцсеть для секса
02:49
День Максима 2020 – поздравления, открытки, приметы
01:26
Медики рассказали, почему утром категорически нельзя есть сладкое ​ Видео
01:02
Не тот Бутусов: в интервью Собчак с Богданом перепутали украинского журналиста с российским режиссером Видео
00:37
У летучих мышей за пределами Китая обнаружили Covid-19 Видео
00:18
​Какой сегодня праздник: что нельзя делать 24 ноября ​
23 ноября, понедельник
23:47
В ЕС ответили на обвинение Садового в узурпации власти во Львове
23:34
Когда в Украине введут жесткий карантин: названо главное условие Видео
Реклама
23:15
У Зеленского озвучили причину выступления политиков на пророссийских каналах
23:04
Медики нашли особую связь между курением вейпов и COVID-19 Видео
22:49
Во Франции пояснили реализацию формулы Штайнмайера по Донбассу Видео
22:48
Снега украинцам не видать: синоптик удивил прогнозом на ближайшие пару лет Видео
22:20
​В ООН заявили о новой угрозе из-за пандемии COVID​-19 Видео
22:02
В Раде подсчитали количество больных COVID-19
21:45
Коронавирус в Украине: за сутки поставили почти 11 тыс. диагнозов COVID-19 Видео
21:44
Выходные в декабре 2020: сколько будут отдыхать украинцы ​на праздники Видео
21:40
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 6 - кто ушел 23 ноября
21:34
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять