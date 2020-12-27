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Телевизионный Геральт из Ривии отправил рождественский подарок актеру озвучивания Геральта в игре

27 декабря 2020, 17:41

"От одного Белого Волка к другому".

Ведьмак 2 сезон
Ведьмак 2 сезон / Netflix

Генри Кавилл всегда был фанатом вселенной "Ведьмака", а после того, как он получил роль Геральта из Ривии, он погрузился в этот мир ещё глубже. В том, что его мечта исполнилась, Кавилл благодарен многим людям, среди которых и Даг Кокл, озвучивший Белого Волка в играх.

Благодаря ему Генри нашёл звучание своего Геральта. Сам же Даг Кокл хвалил Кавилла за его работу в сериале.

На днях Кокл поделился фотографией презента, который Кавилл прислал ему на Рождество. Кокл был в восторге от подарка "от одного Белого Волка к другому", к которому прилагалась записка от самого Кавилла, желающего Коклу и его семье счастливого Рождества. Сам подарок – это ароматизированная газированная вода от бренда N°1 Botanicals.

Мы считаем, что это очень милый жест со стороны Кавилла.

Напомним, что первый сезон сериала The Witcher вышел 20 декабря 2019 года. Он состоит из восьми эпизодов длительностью от 48 до 67 минут. В настоящий момент Netflix занимается производством второго сезона, релиз которого запланирован на 2021 год.

После этого планируется 3 и 4 сезоны Ведьмака – с небольшим перерывом. В разработке также находится приквел основного сериала – Ведьмак: Истоки крови, сюжет которого расскажет о Сопряжении сфер, в результате которого в мире появились монстры и охотники на них.

До этого в сеть попали кадры, на которых показали новую броню Геральта, а также, новый образ Цири из второго сезона.

сериалы Netflix Ведьмак Генри Кавилл The Witcher 3: Wild Hunt
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