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Telltale Games перевыпустит одну из своих самых популярных серий

15 января 2021, 19:58

Tales from the Borderlands получила возрастной рейтинг в Европе для ПК и некст-ген консолей.

Tales from the Borderlands получит переиздание / Telltale Games

Фантастическая эпизодическая адаптация популярной франшизы Borderlands от студии Telltale Games, похоже, вскоре получит ремастер для ПК и консолей нового поколения.

Ещё в декабре 2020 года европейская рейтинговая система Pan European Game Information (PEGI) поставила игре возрастной рейтинг 18+, однако заметили это только сейчас.

Дело в том, что эпизоды игры выходили с 2014 по 2015 год, и у каждого отдельного эпизода был свой рейтинг. А 18 декабря на сайте PEGI появилась запись с рейтингом для всей игры целиком – это может означать, что Tales from the Borderlands не только собираются перевыпустить, но и сделать это единым куском, а не по сериям. В платформах значится ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Что примечательно, у "старого" рейтинга отдельных эпизодов было предупреждение только о насилии, а у нового появился ещё и нецензурный язык. Возможно, переиздание обзаведется не только улучшенной графикой, но и дополнительным контентом.

Tales from the Borderlands – одна из самых популярных серий игр от Telltale Games, основанная на серии Borderlands, вышедшая в 2014 году на различных платформах. В ноябре 2018-ого игра исчезла из магазинов в связи с закрытием разработчика и издателя Telltale Games, которая по сей день остается недоступной.

Tales from the Borderlands - трейлер

Напомним, что в настоящий момент в стенах студии также ведется работа над вторым сезоном адвенчуры The Wolf Among Us. Изначально новую часть интерактивно-сериальной адаптации комикса Fables планировали выпустить в середине 2018-го, но этого, увы, не случится.

Достоверно известно, что второй сезон не будет разделен на эпизоды, как предыдущие игры компании, а выйдет сразу целиком. Эпизодический формат игр Telltale не раз становился настоящему камнем преткновения, а последний сезон The Walking Dead так и вообще с трудом дожил до релиза.

Для всех желающих ознакомиться с приключениями Бигби доступны следующие предложения:

Ранее стало известно, что за новую часть во вселенной "Звёздных войн" будет отвечать издательский дом Ubisoft. Непосредственно разработкой новой игры займется студия Massive Entertainment, известная игрокам по дилогии The Division. Сейчас производство находится на раннем этапе – студия занята набором новых сотрудников.

Что это будет за жанр, какой период во вселенной "Звёздных войн" затронет игра и когда она выйдет, пока не сообщается. Тайтл в свою очередь будет разрабатываться на революционном движке Snowdrop, на котором работают обе части The Division. Насколько оптимизированным в итоге выйдет проект, остается только гадать.

Что примечательно, это первая за восемь лет игра по "Звёздным войнам", разработкой которой занимается не Electronic Arts. В 2012 году EA заключила эксклюзивную сделку с Lucasfilm – контракт подписывали на 10 лет и он должен был закончиться в 2023 году, но, судя по всему, ситуация изменились. Как уточнили в Disney, EA продолжит делать игры по "Звёздным войнам", но игровое подразделение отныне может сотрудничать с другими разработчиками для создания игр по культовой вселенной.

PlayStation 5 Xbox Series X Telltale Games
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