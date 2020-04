Видео со спойлерами к The Last of Us Part II утекли в сеть

The Last of Us Part II / Naughty Dog

The Last of Us Part II должна была выйти в конце мая 2020 года, но из-за эпидемии коронавируса и трудностей с логистикой игру пришлось перенести. Но это не помешало кому-то слить в сеть геймплейные кадры будущего эксклюзива PlayStation 4 со спойлерами внутри.

Сливы по The Last of Us Part II были и раньше, но на этот раз все куда серьезнее. К примеру, на видео засветилась сцена секса между главной героиней Элли и ее подругой Диной.

Элли и Дина / Naughty Dog

Читайте такжеЧто такое The Last of Us и чем так важен анонс сериала по этой игре?Также заявляется, что на видео попали кадры из мультиплеера игры. Он во многом напоминает первую часть, только графика стала значительно лучше.

Предполагается, что видео слил какой-то из тестировщиков игры. Или же один из непосредственных сотрудников Naughty Dog.

Канал с видео уже удалили с YouTube, но в интернете уже предостаточно спойлеров к игре. Опасайтесь их, если не хотите испортить себе первые впечатления от прохождения.

Спойлеры к The Last of Us Part II

Ранее в сеть также слили полный сюжет The Last of Us Part II в текстовом формате. Мы пересказали его. Осторожно, там очень много спойлеров и дичи.

The Last of Us Part 2 перенесли из-за коронавируса, новая дата выхода пока неизвестна. Игра будет эксклюзивом PlayStation 4. И The Last of Us Part 2 явно не выйдет в ближайшее время.

Выход The Last of Us Part 2 на ПК не запланирован.

The Last of Us Part II - трейлер