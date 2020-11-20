УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

The Last of Us, God Of War, Metro – распродажа "Чёрная пятница" пришла в PS Store

20 ноября 2020, 13:28

Пользователям предлагают приобрести различные игры по низким ценам.

Кадр из The Witcher 3: Wild Hunt
Кадр из The Witcher 3: Wild Hunt / CD Projekt RED

В сервисе PlayStation Store стартовала масштабная распродажа, приуроченная к "Чёрной Пятнице", которая продлится до 1 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Одни из нас. Часть II отдают за 1082 грн вместо 1899. Ремейк третьей части Resident Evil можно взять за 593 грн, столько же просят за ролевую игру The Outer Worlds.

Из интересных предложений также можно отметить:

Ранее были названы номинанты "игрового Оскара" The Game Awards 2020.

Sony Metro: Exodus Ведьмак PlayStation 4 The Last of Us Uncharted PlayStation 5 The Witcher 3: Wild Hunt PlayStation Plus
Сейчас вы просматриваете новость «The Last of Us, God Of War, Metro – распродажа "Чёрная пятница" пришла в PS Store». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Лучшие бюджетные смартфоны до 4000 грн – дешево и сердитоЛучшие бюджетные смартфоны до 4000 грн – дешево и сердито Как установить Windows 10: простая и подробная инструкцияКак установить Windows 10: простая и подробная инструкция Google выпустила Chrome 87 – обязательно к ознакомлению всем пользователям браузераGoogle выпустила Chrome 87 – обязательно к ознакомлению всем пользователям браузера В браузере Opera появилась функция, о которой давно просили пользователиВ браузере Opera появилась функция, о которой давно просили пользователи С олда по лайку: дед Сталлоне сцепился с дедом Шварцем в Mortal KombatС олда по лайку: дед Сталлоне сцепился с дедом Шварцем в Mortal Kombat
Следующий материал

Последние новости

13:43
В Кабмине сделали заявление о планах по возвращению Донбасса вместе с Крымом
13:37
"Предупреждать не будем": в полиции рассказали о наказании за игнор масок
13:30
Лев с гениталиями: проект нового большого герба Украины спровоцировал скандал в сети Фото
13:28
The Last of Us, God Of War, Metro – распродажа "Чёрная пятница" пришла в PS Store
13:27
Раскрыты фейки росСМИ насчет Романа Виктюка Видео
Реклама
13:18
Надя Дорофеева начала сольную карьеру с клипом Gorit Видео
13:12
Воспаление седалищного нерва: причины и способы лечения Видео
13:11
Гороскоп на 21 ноября для всех: доходные операции, прибыльная работа и мощная боль Видео
13:00
Киевский суд объяснил, почему отменил заочный арест Януковича Видео
12:55
У Зеленского припугнули судей КСУ созданием "списка Магнитского" Видео
12:47
Алиев раскрыл планы по новой территории в Карабахе Видео
12:36
Тяжелое лечение, летальные случаи: врач предупредил о новой опасности COVID-19 Видео
12:26
Игра про Джеймса Бонда от создателей Hitman: появились первые подробности Видео
12:03
Перші Ластівки: Zалежні - график выхода и как смотреть 2 сезон Видео
11:50
Когда Украина получит вакцину от COVID-19: Степанов назвал важную дату Видео
11:45
Больше 30 тысячи больных в сутки: врач шокировал статистикой по COVID-19 Видео
11:29
Настя Каменских поразила красотой на нежном утреннем фото
11:26
На iPhone и iPad теперь можно поиграть в игры для ПК: как это работает? Видео
11:09
Зеленский и послы G7 договорились, как разрешить конституционный кризис Видео
11:05
"Уход минусов": Киеву сулят резкий погодный поворот Видео
Реклама
11:02
Всемирный день ребенка – стихи, проза и веселые открытки
11:01
Гранола vs Мюсли: что "здоровее" и лучше для организма Видео
10:57
Алиев раскрыл будущее занятых Баку территории Карабаха и спрогнозировал отношения с Ереваном Видео
10:30
Киберпанк 2077 – что показали в заключительном эпизоде Night City Wire Видео
10:27
Гороскоп на выходные: жизнь одного знака пропитается удачей – астрологи Видео
10:23
Обалденные сочные тефтели с рисом – рецепт Видео
10:19
"Наговорил глупостей по Крыму": Санду обвинила Додона из-за Украины Видео
10:11
Экс-министру финансов прочат должность нового посла Украины в США
10:09
Занятная математика о самой успешной реформе в Украине мнение
09:53
Гороскоп на 20 ноября для всех: сильная болезнь, денежный кризис и любовный успех Видео
09:47
"Ад" в больницах: волонтер рассказала о катастрофе с COVID-19 в Украине Видео
09:37
В Африке людей атаковала неизвестная болезнь: назван симптом
09:31
Сразу на всех вакцины не хватит: Ляшко рассказал, как украинцев будут прививать от COVID-19 Видео
09:30
Оливки: удивительные преимущества для здоровья и противопоказания Видео
09:05
Лечение коронавируса в Украине: Ляшко сказал, сколько тратят в не очень тяжелых случаях Видео
09:01
Мультивитамины: ученые рассказали, на самом ли деле они полезны Видео
08:58
30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун Видео
08:48
Украинцы оплатят миллиардный иск Китая по Мотор Сичи из своего кармана мнение
08:23
Киев четвертый день подряд бьет рекорды по числу новых больных COVID-19 за сутки Видео
08:14
Баку ввел войска в еще один район Карабаха и занял "город-призрак" Видео
Реклама
08:14
Новый антирекорд: коронавирус в Украине заразил за сутки 14,5 тысячи человек Видео
07:59
Как Трамп попытается победить на выборах: Reuters выяснило стратегию республиканца Видео
07:45
Байден сделал еще один шаг к победе на выборах в США и пригрозил Трампу Видео
07:28
ВОЗ опровергла эффективность популярного препарата от COVID-19
07:14
Карантин выходного дня не спасет: врач объяснила неизбежность тотального локдауна Видео
06:58
Нормандский формат: Кравчук назвал условие для встречи "четверки"
06:56
Чумной флаг: почему инвесторы шарахаются от Украины мнение
06:39
По пути Лукашенко: эксперт оценил шансы на смену власти в России из-за обнуления сроков Путина Видео
06:34
Эксперт оценил вероятность дефолта в Украине и сделал прогноз Видео
06:24
"Два шара": внучка Боярского показала свои достоинства в развратной позе
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять