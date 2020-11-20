The Last of Us, God Of War, Metro – распродажа "Чёрная пятница" пришла в PS Store

Пользователям предлагают приобрести различные игры по низким ценам.
В сервисе PlayStation Store стартовала масштабная распродажа, приуроченная к "Чёрной Пятнице", которая продлится до 1 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.
Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Одни из нас. Часть II отдают за 1082 грн вместо 1899. Ремейк третьей части Resident Evil можно взять за 593 грн, столько же просят за ролевую игру The Outer Worlds.
Из интересных предложений также можно отметить:
- Metro Exodus (-67%) – 395 грн
- FIFA 21 Beckham Edition для PS4 и PS5 (-45%) – 1209 грн
- Ведьмак 3: Дикая Охота — издание Игра года (-70%) – 404 грн
- God of War (-50%) – 274 грн
- Призрак Цусимы (-29%) – 1419 грн
- Мстители Marvel (-50%) – 999 грн
- Final Fantasy VII Remake (-34%) – 1319 грн
- Зведные Воины Джедаи: Павший Орден (-57%) – 945 грн
- DOOM Eternal (-67%) – 659 грн
- Fall Guys: Ultimate Knockout (-20%) – 519 грн
- Одни из нас. Обновленная версия (-50%) – 324 грн
- Crash Bandicoot 4: Это вопрос времени (-35%) – 1299 грн
- Издание Marvel’s Spider-Man: Игра года (-40%) – 809 грн
- Overwatch: Legendary Edition (-67%) – 659 грн
- Watch Dogs: Legion PS4 & PS5 (-34%) – 1234 грн
- No Man's Sky PS4 & PS5 (-50%) – 749 грн
- Цифровое издание Uncharted 4: Путь вора (-50%) – 324 грн
- Трилогия Mafia (-20%) – 1439 грн
- Grand Theft Auto V Premium Online Edition (-58%) – 503 грн
- Crysis Remastered (-35%) – 649 грн
Ранее были названы номинанты "игрового Оскара" The Game Awards 2020.
Автор: Денис Пономаренко