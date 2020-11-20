The Last of Us, God Of War, Metro – распродажа "Чёрная пятница" пришла в PS Store

Кадр из The Witcher 3: Wild Hunt / CD Projekt RED

В сервисе PlayStation Store стартовала масштабная распродажа, приуроченная к "Чёрной Пятнице", которая продлится до 1 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Одни из нас. Часть II отдают за 1082 грн вместо 1899. Ремейк третьей части Resident Evil можно взять за 593 грн, столько же просят за ролевую игру The Outer Worlds.

Из интересных предложений также можно отметить:

Ранее были названы номинанты "игрового Оскара" The Game Awards 2020.