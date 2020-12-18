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Триумф и провал Cyberpunk 2077 – что пошло не так?

18 декабря 2020, 23:45

В новой заметке кричим на облака и на поляков из CD Projekt.

Кадр из Cyberpunk 2077
Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Неоднозначный старт Cyberpunk 2077. нового творения польской студии CD Projekt Red, породил бурную реакцию, которая кипит до сих пор – однако это всё эмоции.

Давайте признаемся честно – выход настолько увесистых тайтлов, как Киберпанк, происходит очень редко в индустрии компьютерных развлечений. Речь, к слову, не просто о классе ААА. а о штучных продуктах, имеющих собственное гравитационное поле, вокруг которого в итоге начинаешь замечать объекты поменьше.

Определить такую игру можно интуитивно, но для доступного понимания можно просто перенестись к календарю релизов и переносов. От нового творения авторов Ведьмака убежала на 10 ноября Assassin’s Creed Valhalla и было перенесено несколько декабрьских игр, в том числе многоожидаемый хоррор The Medium, потому что конкурировать нет никакого смысла.

С финансовой точки зрения игра стала бомбой – помимо уже сказанного ранее – добавилась информация о том, что в британском розничном чарте (который учитывает только физические копии) игра уступила только FIFA 21 по количестве продаж на старте за 2020 год, с топов Steam он всё ещё не сходит, а затраты на производство игры были отбиты буквально сразу.

С точки зрения "экспириенса" – это идеальный образ антиутопии: гиперкапиталистическое будущее, в котором мегакорпорации давным-давно превзошли возможности правительства по их сдерживанию. Ничто не истинно: всё дозволено.

Но вот техническая часть…

Игровое сообщество уже привыкло к тому, что новые игры ведут себя по-разному на тех или иных платформах, но в случае с Cyberpunk 2077 мы получили одну из первых игр, которая выходит одновременно на девяти консолях и ПК с огромным количеством вариаций сборки. Кроме того, основная часть разработки и полировки игры пришлась на время появления семейства видеокарт RTX 20 Series (а в этом году ещё и вышли RTX 30), в связи с чем разработчикам пришлось делать фокус на девайсы с разбросом в 7 лет: от базовой PS4 до самых навороченных компьютеров.

Как результат: на самых мощных карточках игра выглядит как технический прорыв, и скорее всего, на ближайшие пару-тройку лет она станет обязательным бенчмарком в YouTube-роликах, где тестируют новые видеокарты и различные сборки. Но чем сильнее вы отдаляетесь от флагманских устройств, которые ещё и находятся в дефиците, тем страшнее становится картина. И если с компьютерной версией смотреть на всё нужно индивидуально, учитывая минимальные и рекомендованные системные требования, то с игровыми консолями единственным требованием было есть и будет факт наличия этой самой консоли.

Как бы банально это не звучало, но если игра заявлена на то или иное устройство, то она должна на нём нормально работать. И речь не о качество текстур или обязательную работу в 4K при 60FPS, а про неудобства, влияющие на общее восприятие и комфорт человека, купившего той или иной продукт. На базовых PlayStation 4 и Xbox One играть в Cyberpunk 2077 невозможно: нестабильный фреймрейт, опускающийся до катастрофической отметки в 15FPS, резкое появление объектов перед носом, вылеты, баги и просто замыленная картинка. Было очевидно, что CD Projekt Red не смогут гарантировать на старых консолях такой же результат, как на мощных компьютерах, но после слов разработчиков о том, что всё работает на PS4 и Xbox One "удивительно хорошо", люди ждали иной исход.

Хочется надеяться, что поляки смогут отполировать продукт в кратчайшие сроки. Запуск пока что задался лишь с финансовой стороны, потому что это всё похоже на кошмар для имиджа: низкие пользовательские оценки на Metacritic, большое количество жалоб в Сети и большая дистанция до финального результата. Наверняка в CD Projekt Red сейчас аврал, так как Sony временно сняла Cyberpunk 2077 с продажи в PS Store. Пока неизвестно, когда игра вернётся в продажу. Возможно, Sony разрешит вновь выпустить её в PS Store только после внесения глобальных изменений.

Положа руку на ведьмачье сердце, можно понять почему Cyberpunk 2077 выглядит и играется именно так. Сложно понять, почему CD Projekt Red вообще допустили выход игры в таком состоянии на консолях (а это 40% от всех предзаказов). По-хорошему, нужно было выпускать игру в 2021 году исключительно для ПК, PS5 и Series X|S. Но зависимость от инвесторов и отличная возможность вырулить ситуацию благодаря запуску предзаказов позволила CDPR оправдать все творческие риски и сделать Cyberpunk 2077 таким, каким он и получился.

И вот у нас две чаши весов: роскошная игра будущего на ПК с дефицитными видеокартами и неиграбельный провал на PS4 и Xbox One, устройствах с базой в сотни миллионов игроков. Может, при данных обстоятельствах стоило сосредоточиться на том, что есть у основной массы, а уже потом дорабатывать трассировку и всё остальное? Потому что получилось некрасиво по отношению к тем, кто поверил в студию и слова руководителя CD Projekt Red Адама Кичинского о хорошей производительности на консолях, и заплатил полную цену за игру.

Cyberpunk 2077

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем тайтл также появится и на консолях следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра стоит 1 999 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
  • В магазине GOG - 850 гривен;
  • В магазине Steam - 899 гривен;
  • В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее в сервисе цифровой дистрибуции GOG стартовала масштабная зимняя распродажа, которая продлится до 4 января следующего года. До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до -91% на больше чем 3000 игр и дополнений.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Ведьмак 3: Дикая Охота со всеми дополнениями отдают за 168 грн вместо 556. Нашумевшую новинку Ghostrunner можно взять за 417 грн, столько же просят за ролевую игру The Outer Worlds от авторов Fallout: New Vegas.

Помимо сниженных цен, все посетители портала в первые 48 часов после начала распродажи получат бесплатную копию экономического симулятора Prison Architect. Добавить ее в библиотеку можно до 19 декабря, 16:00 по Киеву.

CD Projekt RED Cyberpunk 2077 Epic Games Store Steam PlayStation 4 Xbox One Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series X GOG Xbox Series S
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