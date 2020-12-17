Twitter закроет некогда безумно популярное приложение Periscope: названа дата

Twitter закроет приложение Periscope

О том, что приложение для прямых трансляций Periscope будет закрываться стало известно еще на прошлой неделе. Теперь компания подтвердила эту информацию и дала больше данных о том, как и когда это будет происходить.

Twitter закроет приложение Periscope к марту 2021 года. Прямые трансляции в свою очередь будут перенесены в раздел Live в основном приложении Twitter.

Сейчас зарегистрироваться в Periscope уже не получится, однако пользователи смогут скачать архив своих видео и личных данных до закрытия приложения. Веб-сайт Periscope продолжит работу в качестве архива трансляций для просмотра.

Компания планирует отойти от идеи, чтобы люди транслировали видеопоток в больших масштабах, и хочет, чтобы пользователи стали вести эфиры в небольших сообществах. С этой целью издатель приобрел сервис для проведения прямых эфиров в локальных сообществах – Squad.

Приложение Squad / TechCrunch

Ранее мы сообщали, что компания Samsung решила отказаться от развития одной из своих самых популярных линеек смартфонов – Galaxy Note. Взамен компания сосредоточиться на развитии складных смартфонов.

Это решение отчасти было принято из-за падения спроса на премиальные устройства во время пандемии COVID-19. Вдобавок с каждым годом отличий между Galaxy Note и Galaxy S становится все меньше, поэтому потребность в двух похожих линейках исчезает.

Предположительно, последним устройством в линейке Galaxy Note станет удешевлённый Note20 FE, наследник Galaxy S10e, получившему заслуженное признание фанатов по всему миру. Стилусы тоже никуда не денутся – их поддержку должны получить следующие поколения Galaxy Z Flip, Z Fold, а также Galaxy S21 Ultra.