УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Twitter закроет некогда безумно популярное приложение Periscope: названа дата

17 декабря 2020, 20:31

Прямые трансляции в свою очередь будут перенесены в раздел Live в основном приложении Twitter.

Twitter закроет приложение Periscope

О том, что приложение для прямых трансляций Periscope будет закрываться стало известно еще на прошлой неделе. Теперь компания подтвердила эту информацию и дала больше данных о том, как и когда это будет происходить.

Twitter закроет приложение Periscope к марту 2021 года. Прямые трансляции в свою очередь будут перенесены в раздел Live в основном приложении Twitter.

Сейчас зарегистрироваться в Periscope уже не получится, однако пользователи смогут скачать архив своих видео и личных данных до закрытия приложения. Веб-сайт Periscope продолжит работу в качестве архива трансляций для просмотра.

Компания планирует отойти от идеи, чтобы люди транслировали видеопоток в больших масштабах, и хочет, чтобы пользователи стали вести эфиры в небольших сообществах. С этой целью издатель приобрел сервис для проведения прямых эфиров в локальных сообществах – Squad.

Приложение Squad / TechCrunch
Приложение Squad / TechCrunch

Ранее мы сообщали, что компания Samsung решила отказаться от развития одной из своих самых популярных линеек смартфонов – Galaxy Note. Взамен компания сосредоточиться на развитии складных смартфонов.

Это решение отчасти было принято из-за падения спроса на премиальные устройства во время пандемии COVID-19. Вдобавок с каждым годом отличий между Galaxy Note и Galaxy S становится все меньше, поэтому потребность в двух похожих линейках исчезает.

Предположительно, последним устройством в линейке Galaxy Note станет удешевлённый Note20 FE, наследник Galaxy S10e, получившему заслуженное признание фанатов по всему миру. Стилусы тоже никуда не денутся – их поддержку должны получить следующие поколения Galaxy Z Flip, Z Fold, а также Galaxy S21 Ultra.

Twitter Periscope
Сейчас вы просматриваете новость «Twitter закроет некогда безумно популярное приложение Periscope: названа дата». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Youtube не работает: что случилось с сервисами Google и что делатьYoutube не работает: что случилось с сервисами Google и что делать Скандал продолжается - с Pornhub удалили миллионы порнороликовСкандал продолжается - с Pornhub удалили миллионы порнороликов В Google назвали причину масштабного сбояВ Google назвали причину масштабного сбоя Google меняет правила хранения данных пользователей: что нужно знатьGoogle меняет правила хранения данных пользователей: что нужно знать Шопинга больше – уроков меньше: на какие сайты украинцы заходили в ноябре чаще всегоШопинга больше – уроков меньше: на какие сайты украинцы заходили в ноябре чаще всего
Следующий материал

Последние новости

21:26
Гороскоп на 18 декабря для всех: применение дара, выгода от сделок и сброс балласта
21:20
Дефицит витамина D: нехарактерные признаки Видео
21:17
ЕС обновил перечень стран "зеленой зоны" - есть ли в списке Украина
21:08
Названа тройка самых богатых семей США по версии Forbes Видео
20:55
Перші Ластівки 2 сезон: что показали в седьмой серии 17-12-2020
Реклама
20:54
Российское государство - это мозг с одной извилиной мнение
20:41
Лаврову подарили в Боснии украинскую икону: украинцы возмущены
20:33
Восточный гороскоп 2021: гребень успеха, неплохой куш и воплощение карьерной мечты Видео
20:31
Twitter закроет некогда безумно популярное приложение Periscope: названа дата
20:26
Праздник приближается: Укрзализныця анонсировала новые поезда Видео
20:24
Мария Шарапова выходит замуж и показала будущего мужа
20:23
Пчелиная пыльца: 3 научных подтверждения "полезности" продукта Видео
20:06
Второй шанс, разгадка секретов и опасности: подробный лунный календарь на январь 2021 года
19:58
На главной елке страны скандальную шляпу заменили на звезду Видео
19:45
В ТКГ пожаловались на неподобающее поведение пропутинских боевиков
19:44
Пришло время получать подарки – в Epic Games Store началась праздничная раздача бесплатных игр
19:29
Зак Снайдер анонсировал раннюю премьеру Лиги справедливости
19:15
Стало известно, сколько будут стоить в Украине новые наушники AirPods Max Видео
19:11
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
19:09
Зеленский поведал, когда украинцам ожидать вакцину от COVID-19 Видео
Реклама
18:54
Врач рассказал о 3 медицинских состояниях, которые медики часто пропускают Видео
18:36
В Украине изменили процесс получения льгот и субсидий: как именно
18:32
В Сеть попали промо кадры нового сезона Ведьмака на Netflix Фото
18:27
Эксперт ошарашил последствиями отравления Навального для Путина
18:26
Россию отстранили от международных спортивных соревнований
18:03
Непогода в Украине: спасатели предупредили об опасности Видео
18:01
Украинцы рассказали, довольны ли борьбой властей по борьбе с COVID-19 - опрос Видео
17:58
Благотворительность и сюрпризы: Сніданок з 1+1 покажет спецвыпуск ко Дню святого Николая Видео
17:55
Кабмин предлагает Бойчука на должность главы Ивано-Франковской ОГА
17:41
В Днепре чиновница придумывала фейковые жалобы на предпринимателей Видео
17:34
Данилов резко прошелся по статусу русского языка в Молдове
17:20
Евросоюз включил Telegram и ВКонтакте в список "наблюдения за пиратством": чем это обернется
17:16
Украине "светит" только 2 млн доз вакцины от коронавируса - Bloomberg Видео
17:11
Подрядчик Шулявского моста матерно откомментировал падение столбов Видео
17:06
Финалистка Супер топ-модель по-украински увлекается БДСМ
17:01
Пульмонолог рассказал, при каких обстоятельствах пациент умрет от COVID-19 Видео
16:26
Подорожание проезда в маршрутках: эксперт рассказал, к чему готовиться Видео
16:24
Крым, Донбасс, отравление Навального и Карабах: о чем рассказал Путин на пресс-конференции Видео
16:04
Фенхель: 4 преимущества для здоровья Видео
15:58
Diablo 4: стали известны новые подробности одного из самых ожидаемых проектов в игровой индустрии Видео
Реклама
15:44
Долги перед Нафтогазом являются искусственными и должны быть списаны - эксперт Видео
15:35
Океан Ельзи представила новый хит "Тримай" Видео
15:33
Поздравление из 90-х: Малюська озадачил странным фото с паяльником
15:20
Путин рассказал, кому принадлежит Нагорный Карабах Видео
15:03
В Fortnite добавили новый крутой режим, вдохновлённый хитом 2020-го Among Us
15:02
"А можно вид сзади?": Анна Седокова показала развратное фото
14:54
Врач назвал самую частую причину повышенной температуры Видео
14:49
Рада провалила назначение Витренко вице-премьером - министром энергетики Видео
14:49
Лаконичная сумка в стиле 90-х станет самой желанной в 2021 году: фото Фото Видео
14:46
Что делать в зимнее солнцестояние 2020 и накануне: астролог назвала идеальные занятия
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять