Опубликован первый геймплейный трейлер отечественного долгостроя S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC

Под конец года украинская студия GSC Game World приготовила неожиданный сюрприз: первый тизер геймплея отечественного долгостроя S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке игры.

В ролике главный герой игры Скиф под музыку группы "Сплин" бежит по полуразрушенному зданию и ловит сигнал на карманном компьютере.

Разработчики сообщают, что тизер должен передать ощущения, которые геймеры получат от игры – быструю смену декораций, зловещие пейзажи и чувство опасности, от которой невозможно скрыться.

К слову, не обошлось без курьеза. Даже несмотря на то, что этот трейлер является эксклюзивным для портала IGN, между журналистами и студией CGC Game World возникло недопонимание. Упоминание 2021 года в качестве официального окна релиза оказалось всего лишь догадкой IGN.

Сталкер 2 - первый геймплей

Напомним, что изначально игра была анонсирована 13 августа 2010 года для ПК и седьмого поколения консолей, а выход планировался в 2012 году, однако в декабре 2011-го года работа над проектом была остановлена вместе с роспуском команды разработчиков. Повторный анонс о возобновлении разработки игры произошёл 15 мая 2018 года.

Первый трейлер игры был представлен на прошедшей игровой выставке Xbox Games Showcase. Игроков ждёт полноценный открытый мир, а новая версия системы A-Life будет работать таким образом, что Зона начнёт жить своей жизнью — даже без участия самого игрока. Сюжет при этом будет ветвиться, а концовок ожидается несколько.

Ранее разработчики поделилась новым видео из игры, в котором показали путепровод "Припять-1" в двух состояниях — до и после катастрофы на АЭС.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет сначала на Xbox Series X и РС, а потом уже на PS5. На старте её получат подписчики Xbox Game Pass. Точная дата выхода пока остается неизвестной.