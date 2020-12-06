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Украина улучшила свои позиции в мировом рейтинге кибербезопасности

6 декабря 2020, 12:54
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Было проанализировано состояние кибербезопасности порядка 160 стран.

National Cybersecurity Index 2020 / Capgemini.

Согласно опубликованному отчету новой редакции National Cybersecurity Index, Украина в 2020 году поднялась на четыре позиции и заняла 25-ое место среди 160 стран в международном рейтинге кибербезопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Предыдущий рейтинг датировался 2018-ым. Так, в частности, при разработке новой редакции были учтены следующие моменты:

  • законодательство в сфере кибербезопасности;
  • анализ киберинцидентов;
  • образование в сфере кибербезопасности;
  • обеспечение защиты цифровых и основных услуг;
  • электронная идентификация и доверительные услуги;
  • защита персональных данных;
  • меры по реагированию на кибератаки и киберинциденты;
  • борьба с киберпреступностью.
National Cybersecurity Index 2020

В Службе отмечают, что улучшение позиции Украины в Национальном индексе кибербезопасности стало возможным за счет принятия в течение последнего года ряда законодательных актов в области кибербезопасности и киберзащиты.

Для сравнения, в первой десятке рейтинга National Cybersecurity Index в 2020 году оказались Греция, Чехия, Эстония, Литва, Испания, Бельгия, Финляндия, Словакия, Хорватия и Франция.

Ранее специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET рассказали, как улучшить защиту интернет-банкинга, который является одной из самых популярных целей киберпреступников.

рейтинги кибербезопасность Украина
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