Украина улучшила свои позиции в мировом рейтинге кибербезопасности

Было проанализировано состояние кибербезопасности порядка 160 стран.
Согласно опубликованному отчету новой редакции National Cybersecurity Index, Украина в 2020 году поднялась на четыре позиции и заняла 25-ое место среди 160 стран в международном рейтинге кибербезопасности.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Предыдущий рейтинг датировался 2018-ым. Так, в частности, при разработке новой редакции были учтены следующие моменты:
- законодательство в сфере кибербезопасности;
- анализ киберинцидентов;
- образование в сфере кибербезопасности;
- обеспечение защиты цифровых и основных услуг;
- электронная идентификация и доверительные услуги;
- защита персональных данных;
- меры по реагированию на кибератаки и киберинциденты;
- борьба с киберпреступностью.
В Службе отмечают, что улучшение позиции Украины в Национальном индексе кибербезопасности стало возможным за счет принятия в течение последнего года ряда законодательных актов в области кибербезопасности и киберзащиты.
Для сравнения, в первой десятке рейтинга National Cybersecurity Index в 2020 году оказались Греция, Чехия, Эстония, Литва, Испания, Бельгия, Финляндия, Словакия, Хорватия и Франция.
Ранее специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET рассказали, как улучшить защиту интернет-банкинга, который является одной из самых популярных целей киберпреступников.