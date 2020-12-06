Украина улучшила свои позиции в мировом рейтинге кибербезопасности

National Cybersecurity Index 2020 / Capgemini.

Согласно опубликованному отчету новой редакции National Cybersecurity Index, Украина в 2020 году поднялась на четыре позиции и заняла 25-ое место среди 160 стран в международном рейтинге кибербезопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Предыдущий рейтинг датировался 2018-ым. Так, в частности, при разработке новой редакции были учтены следующие моменты:

законодательство в сфере кибербезопасности;

анализ киберинцидентов;

образование в сфере кибербезопасности;

обеспечение защиты цифровых и основных услуг;

электронная идентификация и доверительные услуги;

защита персональных данных;

меры по реагированию на кибератаки и киберинциденты;

борьба с киберпреступностью.

National Cybersecurity Index 2020

В Службе отмечают, что улучшение позиции Украины в Национальном индексе кибербезопасности стало возможным за счет принятия в течение последнего года ряда законодательных актов в области кибербезопасности и киберзащиты.

Для сравнения, в первой десятке рейтинга National Cybersecurity Index в 2020 году оказались Греция, Чехия, Эстония, Литва, Испания, Бельгия, Финляндия, Словакия, Хорватия и Франция.

Ранее специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET рассказали, как улучшить защиту интернет-банкинга, который является одной из самых популярных целей киберпреступников.