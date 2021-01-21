Украинские разработчики Metro начали работать над новой части игры

Metro Exodus / 4A Games

Студия 4A Games, базирующаяся на Мальте, начала работу над новой частью игры своей франшизы Metro с необъявленным названием.

Об этом разработчики сами признались в Twitter, показав фотографии с площадки для захвата motion capture.

"Готовимся записать некоторые захваты движения", - написали 4A Games, правда, не уточнили, как будет называться еще не анонсированный проект. Дата выхода его также остается неизвестной. Однако в ближайшее время его вряд ли стоит ожидать - разница между выходом последних игр составила шесть лет.

Компания 4A Games была основана в 2006-м году и с тех пор создала три игры серии - Metro 2033, Metro: Last Light и Metro Exodus - в мире постапокалипсиса на основе романов писателя Дмитрия Глуховского.

Авторы также разработали игру для VR-устройств, однако новая история, которая должна выйти на актуальных платформах, остается приоритетной.

О новой Metro было объявлено несколько месяцев назад – 4A Games работает над сюжетной кампанией, а Sabre Interactive над её онлайн-режимом.

Ранее украинская студия GSC Game World тизерила небольшие подробности из находящейся в разработке игры S.T.A.L.K.E.R. 2.