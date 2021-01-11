"Укрзалізниця" будет продавать билеты на поезда через чат-боты в Viber и Telegram

Билеты на поезда будут продаваться через Viber и Телеграм/ УНИАН

АТ "Укрзалізниця" работает над собственным чат-ботом в популярных мессенджерах Telegram и Viber, с помощью которого можно будет покупать билеты на пассажирские поезда, передает пресс-служба Укрзалізниці.

Согласно анонсу компании, чат-бот запускается в сотрудничестве с платежной системой Visa и американской компанией Middleware. Сама система работает на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine.

Пресс-конференция по запуску чат-бота пройдет во вторник, 12-го января, в 09:30 по Киеву. Конференция будет транслироваться онлайн на официальном сайте Укрзалізниці и в социальной сети Facebook.

На пресс-конференции будут принимать участие представители "Укрзалізниці" и компаний партнеров, которые участвовали в разработке системы. Точная дата запуска бота будет объявлена дополнительно.

Читайте такжеУкрзализныця идет на жесткие меры из-за карантина: названы главные правила

Напомним, в 2020 году Укрзализныця планировала провести индексацию тарифов на пассажирские перевозки.

В частности, с 1 марта 2020 года предусматривалась ежемесячная индексация тарифов на пассажирские перевозки на 2%, указано в проекте финансового плана компании.