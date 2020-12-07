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Ушел из жизни один из создателей S.T.A.L.K.E.R. Сергей Иванов

7 декабря 2020, 16:40
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Спи спокойно, Сталкер.

S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC
S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC

Из сообщения, опубликованного на официальном сайте серии S.T.A.L.K.E.R, стало известно, что нас покинул талантливый писатель-фантаст и один из сценаристов "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" Сергей Иванов. Ему было 66 лет.

Произошло это 25 ноября, однако информация появилась в Сети только недавно. Причиной смерти стало заражение COVID-19.

С детства, обладая математическим складом ума и большим воображением, Сергей увлекался научной фантастикой. В литературном творчестве он был известен как Гарм Вида́р (лат. Garm Vidar). Среди его самых известных произведений рассказ "Типичная внешность", сборник "Как сказал бы мой папа" и роман "Критическая точка"

"Наверное, компания была неплохой. Но я не был в штате, а был приходящим. На второй год, правда, был период, когда даже несколько недель как бы был принят в коллектив, но без зарплаты. Участвовал в "массовых" и "бесконечных" обсуждениях сценария... Ребята были молодые, всё время хотелось чего-то нового и... никак не могли на чём-то остановиться, но волей-неволей всё возвращалось к уже написанному сценарию", – Сергей о работе в GSC Game World.

Впрочем, после ухода из GSC Game World в 2004 году сценарист больше не работал в игровой индустрии и не сотрудничал с игровыми студиями.

Сергей, спасибо вам за ваши прекрасные сценарии. Сюжет, созданный вами для Сталкера – во многих смыслах лучшее, что случалось с отечественной игровой индустрией. Очень жаль, что Вы ушли.

Фотография вре́менного памятного места в институте кибернетики имени В. М. Глушкова по случаю смерти сценариста Сергея Иванова, работавшего там преподавателем.

В настоящий момент украинская студия GSC Game World дорабатывает S.T.A.L.K.E.R. 2, релиз которого, предположительно, состоится в 2021 году.

Ранее разработчики поделилась новым видео из игры, в котором показали путепровод "Припять-1" в двух состояниях – до и после катастрофы на АЭС.

Сергей Иванов S.T.A.L.K.E.R. 2 S.T.A.L.K.E.R. COVID-19
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