Успейте урвать: в магазине Epic Games Store обновилась подборка бесплатных игр

В Epic Games Store стартовала новая раздача

В этот замечательный четверг в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала бесплатная раздача расширенного издания полюбившегося геймерам платформера Cave Story. Проект можно забрать до 10 декабря, 18:00 по киевскому времени.

Но самое заманчивое то, что через неделю здесь будут бесплатно отдавать две ролевые игры студии Obsidian, очень тепло принятые критиками и игроками.

Так, в частности, речь идет о классических партийных ролевых играх Pillars of Eternity и Tyranny. Обе игры будут доступны в максимальных изданиях со всеми дополнениями, в том числе сюжетными.

Что примечательно, в аналогичных сервисах цифровой дистрибуции (Steam, GOG и других) каждая из вышеперечисленных игр стоит в районе 350-380 грн, за исключением Cave Story – она оценена в 200 грн и выше, несмотря на то, что релиз игры состоялся без малого 10 лет назад. В случае с Epic Games Store их раздают совершенно бесплатно.

Напомним, что в настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит новогодняя распродажа со скидками до 85%, которая продлится до 23 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Deus Ex: Mankind Divided отдают за 142 грн вместо 949. Ужастик от Синдзи Миками The Evil Within можно взять за 162 грн, столько же просят за платформер-головломку Little Nightmares.