Крупная утечка Apex Legends раскрывает образы будущих персонажей

Apex Legends / Respawn

Удостоенный наградами бесплатный командный шутер в жанре "королевская битва" Apex Legends продолжает поставлять утечки с самого релиза.

Недавно это была информация про появление женского персонажа по имени Horizon, а сегодня в сети оказались свежие изображения с неанонсированными героями для седьмого сезона игры. Среди них ранее светившиеся Эш и Блиск.

Картинками поделился пользователь @Biast12 у себя в твиттере и заодно присудил им возможные имена на основе предыдущих утечек.

Итак, ели верить информации со скриншотов,в скором времени в Apex Legends могут появиться Horizon, Ash, Blisk, Valk, Fuse Pariah и Gunzerker

Apex Legends — это многопользовательский бесплатный шутер от первого лица, события которого разворачиваются во вселенной Titanfall, но без титанов — здесь лишь сражения пилотов друг с другом. Геймеров ждут разнообразные редкостные герои, каждый из которых обладает собственными навыками, возможность играть в группе, а также уникальные для жанра вещи - например, маячок возрождения.

Седьмой сезон Apex Legends стартует 4 ноября. Тогда же игра станет доступна на PC в Steam.