УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

В 2021-ом поклонников ролевой игры GreedFall ждут два важных события

27 ноября 2020, 11:28

Это такой подарок фанатам RPG в честь Дня благодарения.

GreedFall / Spiders

Французы из студии Spiders официально объявили о том, что количество проданных копий ролевой игры GreedFall, которую некоторые критики даже окрестили новой Dragon Age, наконец-то преодолели отметку в один миллион копий.

Создатели поблагодарили поклонников за поддержку и отметили, что "релиз превзошёл все самые смелые ожидания". В честь данного торжества студия анонсировала обновлённую версия игры для платформ нового поколения PS5 и Xbox Series, которые получат не только подкрученную графику, но и некий дополнительный контент.

Выпуск апгрейда и свежего контента запланирован на следующий года, но когда именно состоится релиз – неизвестно. К сожалению, также неизвестно, будет ли "переезд" на новые консоли платным – предположительно, платить за него не придётся, но пока ничего не подтверждено официально.

GreedFall / Twitter-игры

Greedfall дата выхода

Релиз Greenfall на Playstation 4, Xbox One и ПК состоялся в сентябре 2019 года. На агрегаторе рецензий Metacritic игра набрала в среднем 74 балла из 100 возможных. Журналисты называют GreedFall лучшей игрой французов из Spiders и продуктом достойным внимания любителей западных ролевых игр.

Впрочем, сравнивать данный проект со столпами жанра не стоит, но сдержанность в средствах разработчики скрывают за интересными заданиями и достойно проработанным миром. Если вы любите Ведьмака и Готику, то хотя бы задумайтесь над тем, чтобы дать GreedFall шанс.

GreedFall - о чем игра

GreedFall – это ролевая игра от создателей Bound by Flame и The Technomancer, действие которой разворачивается в мире, в котором магия и технологии XVII века сосуществуют друг с другом. В основе сюжетной линии лежит жестокий конфликт между захватчиками, прибывшими на неизвестный остров, и местным населением, которых защищают сверхъестественные силы.

Игрокам предстоит высадиться на острове в качестве посланника торговой корпорации, и попытаться найти способ лечения мистической болезни, которая обрушилась на материк. На острове также существует множество фракций, которые могут поддерживать – или, наоборот, осуждать – ваши решения.

GreedFall скачать

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

GreedFall системные требования

Минимальные:

  • Процессор: Intel® Core™ i5-3450 / AMD FX-6300
  • Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 660 / ATI Radeon HD 7870
  • Оперативная память: 8 Гб
  • Место на диске: 25 Гб
  • Операционная система: Windows 7/8.1/10 64-разрядные

Рекомендуемые:

  • Процессор: Intel® Core™ i5-4690 / AMD FX-8300
  • Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 980 4 ГБ / AMD Radeon RX 590
  • Оперативная память: 16 Гб
  • Место на диске: 25 Гб
  • Операционная система: Windows 10 64-разрядная

Greedfall трейлер

Ранее мы рассказывали о феномене игры Among Us почему она стала мировым хитом.

Steam PlayStation 4 Xbox One GreedFall
Сейчас вы просматриваете новость «В 2021-ом поклонников ролевой игры GreedFall ждут два важных события». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Эксперт назвал главное действие, которое убивает батарею смартфонаЭксперт назвал главное действие, которое убивает батарею смартфона Старички уходят на покой: стало известно, какие модели iPhone не получат обновление до iOS 15Старички уходят на покой: стало известно, какие модели iPhone не получат обновление до iOS 15 Телеканал Netflix поделился рождественской версией "Ведьмака"Телеканал Netflix поделился рождественской версией "Ведьмака" Баги, лаги, жесть: владельцы PS5 массово жалуются на странные особенности консолиБаги, лаги, жесть: владельцы PS5 массово жалуются на странные особенности консоли Создатели Cyberpunk 2077 показали игру на PS4 Pro и PlayStation 5Создатели Cyberpunk 2077 показали игру на PS4 Pro и PlayStation 5
Следующий материал

Последние новости

11:41
В Сети рассказали, на сколько Кабмин отложил увеличение минимальной зарплаты
11:40
Эпидемиолог спрогнозировал спад и обострение пандемии COVID-19 Видео
11:37
"Арестович лжет": в СНБО набросились на помощника Кравчука в ТКГ Видео
11:31
Судно-трубоукладчик Северного потока-2 взяло курс из Германии в Россию Видео
11:28
В 2021-ом поклонников ролевой игры GreedFall ждут два важных события Видео
Реклама
11:11
"Зимнее бабье лето": синоптик сказал, чего ждать от погоды в декабре Видео
11:03
"Еда - это лекарство": врач назвала продукты, которые помогают в борьбе с COVID-19 Видео
10:54
Гороскоп на 28 ноября для всех: фартовые начинания, пик невезухи и заражение ауры Видео
10:53
"Слышишь ты, бл*дь": Добкин и Парасюк сцепились в прямом эфире Видео
10:46
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
10:32
Под Мариуполем фура "повесилась" на мосту: названа причина необычного ДТП Фото Видео
10:29
Пойдет ли Зеленский на второй срок: в ОП рассказали о планах Видео
10:28
"Лучший способ": Степанов назвал главную задачу локдауна в Украине Видео
10:10
Чем закончится новый украино-венгерский скандал мнение
10:05
Гороскоп на 27 ноября для всех: удары рока и урожайные сделки Видео
09:59
Стало известно, кто в Украине дополнительно получит 400-500 грн к пенсии Видео
09:55
Скандал в Аргентине: сотрудник похоронного бюро сделал селфи с Марадоной в открытом гробу Видео
09:49
"Есть предатели": в Слуге народа предложили Зеленскому "отсеять шелуху" Видео
09:33
В России случилась страшная авария: на Кубани погибли шесть человек
09:25
"Потеряем много людей": врач объяснила, почему вакцина не остановит пандемию COVID-19 Видео
Реклама
08:59
Одному знаку Зодиака в декабре светит несказанный фарт – астролог
08:57
"Глубокая депрессия": врач раскрыл неожиданные детали смерти Марадоны Видео
08:42
Воспаление лимфоузлов: причины и сигналы организма об опасности Видео
08:35
Новый рекорд коронавируса в Киеве: за сутки нашли более 1,5 тыс. больных Видео
08:30
Локдаун по-украински: все, чего вы боитесь, обязательно произойдет мнение
08:13
Антирекорд COVID-19: в Украине впервые поставили более 16 тыс. диагнозов за сутки Видео
08:07
Названо главное слабое место эффективных вакцин от COVID-19 Видео
08:02
Как восстановить здоровье после COVID-19: врач дал советы
07:45
В Офисе президента оценили перспективы отставки Зеленского
07:27
Стало известно, возле кого похоронен Диего Марадона Видео
07:14
Отравление: типы, длительность и первые симптомы Видео
06:59
"Мы в з*днице": эпидемиолог резко обратился к политикам из-за локдауна Видео
06:53
Почему электроэнергия для украинцев неизбежно подорожает мнение
06:37
Назван знак Зодиака, который любит подчиняться Видео
06:30
У Зеленского объяснили, когда примут решение относительно локдауна Видео
06:12
"Всех не спасет": врач назвала главную опасность вакцины от коронавируса Видео
05:56
Трамп рассказал, когда покинет Белый дом, и назвал условие
05:37
Молодой любовник и высокий пост: астролог составил прогноз для Тимошенко
05:03
Нужно ли сбивать температуру при COVID-19: врач развенчал популярный миф Видео
04:29
"Лукашенко поставлен на счетчик": в Минске раскрыли сценарий новых выборов и назвали преемника Видео
Реклама
04:04
Украина пошла в атаку: у Кравчука объяснили изменения в переговорах по Донбассу Видео
03:23
День святого Николая Чудотворца – дата в 2020 году, традиции и приметы Видео
02:40
Какой способ похудения самый опасный для тела - ответ ученых Видео
01:31
Во Франции отказались признать независимость Нагорного Карабаха Видео
01:05
Назревает скандал: бывшую невесту Марадоны не пустили на прощание с футболистом Видео
00:25
В Украине на выходных могут ограничить работу общественного транспорта Видео
26 ноября, четверг
23:58
Что нельзя делать 27 ноября: приметы на Филиппов день
23:23
​Пустые рюмки​ и курица с колбасой: как Зеленского встретили родители в Кривом Роге Видео
23:02
Коронавирус в Украине поставил новый антирекорд по числу диагнозов за сутки Видео
22:50
Ученые ответили, с какой группой крови люди чаще заражаются COVID-19
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять