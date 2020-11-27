В 2021-ом поклонников ролевой игры GreedFall ждут два важных события

Это такой подарок фанатам RPG в честь Дня благодарения.
Французы из студии Spiders официально объявили о том, что количество проданных копий ролевой игры GreedFall, которую некоторые критики даже окрестили новой Dragon Age, наконец-то преодолели отметку в один миллион копий.
Создатели поблагодарили поклонников за поддержку и отметили, что "релиз превзошёл все самые смелые ожидания". В честь данного торжества студия анонсировала обновлённую версия игры для платформ нового поколения PS5 и Xbox Series, которые получат не только подкрученную графику, но и некий дополнительный контент.
Выпуск апгрейда и свежего контента запланирован на следующий года, но когда именно состоится релиз – неизвестно. К сожалению, также неизвестно, будет ли "переезд" на новые консоли платным – предположительно, платить за него не придётся, но пока ничего не подтверждено официально.
Greedfall дата выхода
Релиз Greenfall на Playstation 4, Xbox One и ПК состоялся в сентябре 2019 года. На агрегаторе рецензий Metacritic игра набрала в среднем 74 балла из 100 возможных. Журналисты называют GreedFall лучшей игрой французов из Spiders и продуктом достойным внимания любителей западных ролевых игр.
Впрочем, сравнивать данный проект со столпами жанра не стоит, но сдержанность в средствах разработчики скрывают за интересными заданиями и достойно проработанным миром. Если вы любите Ведьмака и Готику, то хотя бы задумайтесь над тем, чтобы дать GreedFall шанс.
GreedFall - о чем игра
GreedFall – это ролевая игра от создателей Bound by Flame и The Technomancer, действие которой разворачивается в мире, в котором магия и технологии XVII века сосуществуют друг с другом. В основе сюжетной линии лежит жестокий конфликт между захватчиками, прибывшими на неизвестный остров, и местным населением, которых защищают сверхъестественные силы.
Игрокам предстоит высадиться на острове в качестве посланника торговой корпорации, и попытаться найти способ лечения мистической болезни, которая обрушилась на материк. На острове также существует множество фракций, которые могут поддерживать – или, наоборот, осуждать – ваши решения.
GreedFall скачать
Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:
- PS Store - 449 грн;
- Microsoft Store - 569 грн;
- Steam - 279 грн;
GreedFall системные требования
Минимальные:
- Процессор: Intel® Core™ i5-3450 / AMD FX-6300
- Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 660 / ATI Radeon HD 7870
- Оперативная память: 8 Гб
- Место на диске: 25 Гб
- Операционная система: Windows 7/8.1/10 64-разрядные
Рекомендуемые:
- Процессор: Intel® Core™ i5-4690 / AMD FX-8300
- Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 980 4 ГБ / AMD Radeon RX 590
- Оперативная память: 16 Гб
- Место на диске: 25 Гб
- Операционная система: Windows 10 64-разрядная
Greedfall трейлер
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