В 2021-ом поклонников ролевой игры GreedFall ждут два важных события

GreedFall / Spiders

Французы из студии Spiders официально объявили о том, что количество проданных копий ролевой игры GreedFall, которую некоторые критики даже окрестили новой Dragon Age, наконец-то преодолели отметку в один миллион копий.

Создатели поблагодарили поклонников за поддержку и отметили, что "релиз превзошёл все самые смелые ожидания". В честь данного торжества студия анонсировала обновлённую версия игры для платформ нового поколения PS5 и Xbox Series, которые получат не только подкрученную графику, но и некий дополнительный контент.

Выпуск апгрейда и свежего контента запланирован на следующий года, но когда именно состоится релиз – неизвестно. К сожалению, также неизвестно, будет ли "переезд" на новые консоли платным – предположительно, платить за него не придётся, но пока ничего не подтверждено официально.

GreedFall / Twitter-игры

Greedfall дата выхода

Релиз Greenfall на Playstation 4, Xbox One и ПК состоялся в сентябре 2019 года. На агрегаторе рецензий Metacritic игра набрала в среднем 74 балла из 100 возможных. Журналисты называют GreedFall лучшей игрой французов из Spiders и продуктом достойным внимания любителей западных ролевых игр.

Впрочем, сравнивать данный проект со столпами жанра не стоит, но сдержанность в средствах разработчики скрывают за интересными заданиями и достойно проработанным миром. Если вы любите Ведьмака и Готику, то хотя бы задумайтесь над тем, чтобы дать GreedFall шанс.

GreedFall - о чем игра

GreedFall – это ролевая игра от создателей Bound by Flame и The Technomancer, действие которой разворачивается в мире, в котором магия и технологии XVII века сосуществуют друг с другом. В основе сюжетной линии лежит жестокий конфликт между захватчиками, прибывшими на неизвестный остров, и местным населением, которых защищают сверхъестественные силы.

Игрокам предстоит высадиться на острове в качестве посланника торговой корпорации, и попытаться найти способ лечения мистической болезни, которая обрушилась на материк. На острове также существует множество фракций, которые могут поддерживать – или, наоборот, осуждать – ваши решения.

GreedFall скачать

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

GreedFall системные требования

Минимальные:

Процессор: Intel® Core™ i5-3450 / AMD FX-6300

Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 660 / ATI Radeon HD 7870

Оперативная память: 8 Гб

Место на диске: 25 Гб

Операционная система: Windows 7/8.1/10 64-разрядные

Рекомендуемые:

Процессор: Intel® Core™ i5-4690 / AMD FX-8300

Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 980 4 ГБ / AMD Radeon RX 590

Оперативная память: 16 Гб

Место на диске: 25 Гб

Операционная система: Windows 10 64-разрядная

Greedfall трейлер

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