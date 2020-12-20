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В магазине EGS открыта раздача очередной бесплатной игры – на этот раз в жанре "башенная защита"

20 декабря 2020, 19:58

Четвёртая игра в рамках новогодней раздачи уже в магазине.

Defense Grid: The Awakening
Defense Grid: The Awakening / Hidden Path Entertainment

Онлайн-магазин Epic Games Store продолжает праздничную раздачу бесплатных игр. На этот раз геймерам раздают Defense Grid: The Awakening – это бескомпромиссная игра в жанре "башенная защита", рассчитанная на игроков с навыками любого уровня.

Забрать тайтл можно до 21 декабря 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придёт новый проект. Если верить попавшему в Сеть списку, завтра пользователи Epic Games Store получат атмосферную игру во вселенной "Чужих" – Alien: Isolation.

Напомним, что 17-го числа ребята из EGS запустили праздничную раздачу бесплатных игр, в рамках которой компания будет раздавать новую игру каждый день в течение двух недель подряд. Каждую из них можно будет получить бесплатно лишь в течение 24 часов, но после этого они останутся в вашей библиотеке навсегда. Магазин в свою очередь обещает большие сюрпризы, а значит стоит ждать именитых гостей.

Ранее в EGS отдали градостроительный симулятор Cities: Skylines, платформер Oddworld: New 'n' Tasty и симулятор выживания The Long Dark, который мы упоминали в нашей подборке лучших игр с зимней атмосферой. Мероприятие стартовало одновременно с новогодней распродажей, в рамках которой можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Из интересных предложений можно отметить:

GTA / Rockstar Games

Ранее в сервисе цифровой дистрибуции GOG также стартовала масштабная зимняя распродажа, которая продлится до 4 января следующего года. До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до -91% на больше чем 3000 игр и дополнений.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Ведьмак 3: Дикая Охота со всеми дополнениями отдают за 168 грн вместо 556. Нашумевшую новинку Ghostrunner можно взять за 417 грн, столько же просят за ролевую игру The Outer Worlds от авторов Fallout: New Vegas.

Red Dead Redempion 2 Epic Games Store Assassin’s Creed GOG Watch Dogs Ghostrunner
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