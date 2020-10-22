В Epic Games Store началась распродажа в честь Хэллоуина

Скидки на сотню игр, включая GTA 5, Death Stranding, RDR2 и многие другие.
До 5 ноября в Epic Games Store проходит "Распродажа на Хеллоуин", во время которой можно купить не только эксклюзивы магазина, но игры доступные в других сервисах со скидками.
С полным списком вы можете ознакомиться по ссылке, мы предлагаем нашим читателям наиболее интересные варианты:
- Red Dead Redemption 2 (-33%) – 602 грн
- Amnesia: The Dark Descent (-90%) – 27 грн
- The Wolf Among Us (-25%) – 224 грн
- Death Stranding (-30%) – 1259 грн
- Shenmue 3 (-66%) – 249 грн
- Grand Theft Auto V (-50%) – 314 грн
- Crysis Remastered (-35%) – 278 грн
- Borderlands 3 (-50%) – 424 грн
- The Outer Worlds (-50%) – 424 грн
- Sid Meier's Civilization VI (-75%) – 131 грн
- Alan Wake (-75%) – 57 грн
- Rainbow Six Осада (-60%) – 119 грн
- Star Wars Jedi: Fallen Order (-50%) – 889 грн
- ABZU (-70%) – 83 грн
- For Honor (-60%) – 90 грн
- Inside (-67%) – 92 грн
- Control (-30%) – 496 грн
- Sherlock Holmes: Crimes and Punishments (-75%) – 49 грн
- Mafia Trilogy (-15%) – 934 грн
- Hades (-20%) – 263 грн
В настоящий момент в PSN также проходит распродажа в честь приближающегося Хэллоуина.
Автор: Денис Пономаренко