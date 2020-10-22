В Epic Games Store началась распродажа в честь Хэллоуина

Кадр из Death Stranding

До 5 ноября в Epic Games Store проходит "Распродажа на Хеллоуин", во время которой можно купить не только эксклюзивы магазина, но игры доступные в других сервисах со скидками.

С полным списком вы можете ознакомиться по ссылке, мы предлагаем нашим читателям наиболее интересные варианты:

Shenmue 3

The Outer Worlds

ABZU

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

В настоящий момент в PSN также проходит распродажа в честь приближающегося Хэллоуина.