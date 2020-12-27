УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

В Epic Games Store новый подарок – геймерам раздают очаровательный квест с неповторимым стилем

27 декабря 2020, 18:30

Забрать тайтл можно в течение суток, до 18:00 по Киеву 28 декабря.

Кадр из Night in the Woods / Infinite Fall

Онлайн-магазин Epic Games Store продолжает праздничную раздачу бесплатных игр. На этот раз геймерам раздают Night in the Woods – очаровательный квест с неповторимым стилем, который рассказывает о жизненных трудностях сквозь призму подросткового взгляда на мир. Согласно данным Metacritic, средний балл игры составляет 88/100.

Забрать тайтл можно до 28 декабря 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придёт новый проект. Если верить попавшему в Сеть списку, завтра пользователи Epic Games Store получат cимулятор выживания Stranded Deep, который расскажет о пассажире самолета, чудом уцелевшего после авиакатастрофы.

Напомним, что 17-го числа ребята из EGS запустили праздничную раздачу бесплатных игр, в рамках которой компания будет раздавать новую игру каждый день вплоть до 31-го декабря. Каждую из них можно будет получить бесплатно лишь в течение 24 часов, но после этого они останутся в вашей библиотеке навсегда.

Ранее в EGS отдавали представителей самых разнообразных идей и жанров – от атмосферной игры во вселенной "Чужих" Alien: Isolation до переиздания оригинальной Метро 2033 за авторством украинской студии 4A Games. Мероприятие стартовало одновременно с новогодней распродажей, в рамках которой можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Из интересных предложений можно отметить:

Кадр из игры Death Stranding
Кадр из игры Death Stranding / Kojima Productions

Ранее в сервисе PlayStation Store также стартовала традиционная новогодняя распродажа, в рамках которой со скидками продаются игры разной степени известности. Все предложения действительны до 9-го января.

Так, в частности, The Last of Us Part II, продолжение нашумевшей игры студии Naughty Dog, отдают за 1082 грн вместо 1899. Приключенческий стэлс-экшен Metal Gear Solid V от Хидео Кодзимы можно взять за 162 грн, столько же просят за сборник Hotline Miami Collection, включающий одну из важнейших игр инди-революции.

Epic Games Store
Сейчас вы просматриваете новость «В Epic Games Store новый подарок – геймерам раздают очаровательный квест с неповторимым стилем». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Украине выпустили первые почтовые марки с эффектом дополненной реальностиВ Украине выпустили первые почтовые марки с эффектом дополненной реальности Не можете определиться между новым Xbox и PS5? Возможно, ваш выбор – игровая консоль от KFCНе можете определиться между новым Xbox и PS5? Возможно, ваш выбор – игровая консоль от KFC Эксперты Digital Foundry составили рейтинг игр с самой красивой графикойЭксперты Digital Foundry составили рейтинг игр с самой красивой графикой Союз аниматоров Украины запустил интерактивную игру об украинских художницах 60-хСоюз аниматоров Украины запустил интерактивную игру об украинских художницах 60-х Создатели Assassin's Creed поделились концептами отменённой игры в сеттинге киберпанкаСоздатели Assassin's Creed поделились концептами отменённой игры в сеттинге киберпанка
Следующий материал

Последние новости

18:55
Названы пять редких и опасных симптомов коронавируса
18:49
Издевки над Зеленским: Саакашвили потребовал "почистить" СНБО Видео
18:43
Польша существенно изменила правила въезда для украинцев Видео
18:31
Гороскоп для всех на 28 декабря 2020 года: возможность заработка и скачок сил Видео
18:30
В Epic Games Store новый подарок – геймерам раздают очаровательный квест с неповторимым стилем
Реклама
18:11
Крабовые палочки полезны: в Минздраве удивили заявлением Видео
18:05
На Британию обрушился разрушительный шторм Видео
18:05
"Пик неприятностей": астролог назвал самый плохой день 2021 года Видео
17:58
Вакцина РФ от COVID-19 для Украины: у Путина сделали неожиданное заявление Видео
17:41
Телевизионный Геральт из Ривии отправил рождественский подарок актеру озвучивания Геральта в игре
17:40
В Турции за день произошло два мощных землетрясения​ Видео
17:34
В Одесской области из-за новогодней гирлянды вспыхнул дом
17:23
Полнолуние в декабре 2020: астролог назвала главные угрозы Видео
17:20
Кровавое "воспитание": в зоне ООС на Донбассе комбат зверски избил бойца ВСУ Видео
17:17
Страдают зубы: эксперт назвала опасное мясо Видео
16:59
Землетрясение, голод и эпидемия: появилось предсказание Нострадамуса на 2021 год Видео
16:50
Больных в сотни раз больше: врач назвал пугающее число пациентов с COVID-19 Видео
16:30
Instagram поделился деталями о работе алгоритма рекомендаций: что необходимо знать
16:13
​В Украину идет мощный шторм: синоптики предупредили об опасности​ Видео
16:08
В моду на 2021 год входят любимые кроссовки принцессы Дианы - фото Фото
Реклама
15:58
Шмыгаль раскрыл планы по закупке вакцины от коронавируса для Украины Видео
15:34
Вместо мамы и папы - "родитель 1" и "родитель 2": Шкарлет рассказал об изменениях в учебниках
15:26
Из-за температурной прихотливости препарата в Германии забуксовала вакцинация Видео
15:11
"Сердце Путина сильно резануло": в Кремле назвали огромную ошибку Зеленского
15:00
Эксперты Digital Foundry составили рейтинг игр с самой красивой графикой Видео
14:33
Песков обвинил Киев в пассивности по Донбассу Видео
14:23
"Ковбойская атака": у Путина раскипятились из-за санкций США против Северного потока – 2 Видео
14:00
В поисках вдохновения: простой и модный новогодний макияж 2021 - фото Фото
13:54
У Зеленского анонсировали "налоговые каникулы" для ФОПов: названы сроки Видео
13:52
В Кремле озвучили решение Путина насчет вакцинации от COVID-19
13:51
Создатели Assassin's Creed поделились концептами отменённой игры в сеттинге киберпанка Фото
13:48
В ТКГ по Донбассу заявили, что Кравчук бесит Москву Видео
13:23
Украинский историк назвал Деда Мороза прикрывавшим репрессии советским пропагандистом Видео
13:11
Онлайн-магазин Epic Games Store продолжает праздничную раздачу бесплатных игр
13:03
Врач "сбила" эйфорию из-за вакцинации от COVID-19 и указала на серьезную проблему Украины
12:33
Онлайн-обучение во время локдауна: Шкарлет раскрыл детали Видео
12:20
В Германии предупредили об угрозе ракетного удара по Европе Видео
12:00
Гороскоп для всех на 27 декабря 2020 года: темные события и встреча с будущим мужем Видео
11:59
Скандальный подарок Лаврову: в Сербии рассказали, как украинскую икону вывезли из Луганска
11:45
Расплата за помощь: СМИ узнали, каким ФОПам в локдаун грозят проверки, и что делать
Реклама
11:30
Коронавирус-мутант в Украине: врач предупредил об опасности Видео
11:16
Британские ученые испытывают сильное лекарство против коронавируса Видео
10:28
Убийство разведчика на Херсонщине: активист раскрыл подробности
09:54
Биткоин опять взлетел – за сутки стоимость криптовалюты превысила 27 тысяч долларов Видео
09:53
Зачем диктатору Путину проводить выборы в России мнение
09:27
Синоптик назвал регионы Украины, которым грозит самая противная погода
09:25
Киев лидирует по числу новых диагнозов COVID-19 за сутки Видео
08:44
Почему компромисс между властью и ФОПами невозможен мнение
08:42
В США расстреляли людей на съемках клипа и в боулинг-клубе, погибли подростки
08:16
Коронавирус в Украине 27 декабря – за сутки выявили более 6 тысяч случаев заражения Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять