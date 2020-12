В Epic Games Store новый подарок – геймерам раздают один из лучших хорроров десятилетия

Alien: Isolation / Creative Assembly

Онлайн-магазин Epic Games Store продолжает праздничную раздачу бесплатных игр. На этот раз геймерам раздают атмосферную игру во вселенной "Чужих" – Alien: Isolation – которую многие называют одним из самых страшных проявлений индустрии в принципе.

Забрать тайтл можно до 22 декабря 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придёт новый проект. Если верить попавшему в Сеть списку, завтра пользователи Epic Games Store получат переиздание оригинальной Метро 2033 за авторством украинской студии 4A Games.

Напомним, что 17-го числа ребята из EGS запустили праздничную раздачу бесплатных игр, в рамках которой компания будет раздавать новую игру каждый день в течение двух недель подряд. Каждую из них можно будет получить бесплатно лишь в течение 24 часов, но после этого они останутся в вашей библиотеке навсегда. Магазин в свою очередь обещает большие сюрпризы, а значит стоит ждать именитых гостей.

Ранее в EGS отдали градостроительный симулятор Cities: Skylines, платформер Oddworld: New 'n' Tasty, симулятор выживания The Long Dark и проект в жанре "башенная защита" Defense Grid: The Awakening. Мероприятие стартовало одновременно с новогодней распродажей, в рамках которой можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Из интересных предложений можно отметить:

Red Dead Redemption 2

Ранее в сервисе цифровой дистрибуции GOG также стартовала масштабная зимняя распродажа, которая продлится до 4 января следующего года. До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до -91% на больше чем 3000 игр и дополнений.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Ведьмак 3: Дикая Охота со всеми дополнениями отдают за 168 грн вместо 556. Нашумевшую новинку Ghostrunner можно взять за 417 грн, столько же просят за ролевую игру The Outer Worlds от авторов Fallout: New Vegas.