В Epic Games Store новый подарок – геймерам раздают одну из самых высокооцененных игр десятилетия

Забрать тайтл можно в течение суток, до 18:00 по Киеву 25 декабря.
Онлайн-магазин Epic Games Store продолжает праздничную раздачу бесплатных игр. На этот раз геймерам раздают атмосферный платформер Inside – духовного наследника культовой Limbo от тех же разработчиков из датской студии Playdead. Согласно данным Metacritic, средний балл игры составляет 93/100.
Забрать тайтл можно до 25 декабря 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придёт новый проект. Если верить попавшему в Сеть списку, завтра пользователи Epic Games Store получат ролевой экшен про охотников за сокровищами Darkest Dungeon.
Напомним, что 17-го числа ребята из EGS запустили праздничную раздачу бесплатных игр, в рамках которой компания будет раздавать новую игру каждый день вплоть до 31-го декабря. Каждую из них можно будет получить бесплатно лишь в течение 24 часов, но после этого они останутся в вашей библиотеке навсегда.
Ранее в EGS отдавали представителей самых разнообразных идей и жанров – от атмосферной игры во вселенной "Чужих" Alien: Isolation до переиздания оригинальной Метро 2033 за авторством украинской студии 4A Games. Мероприятие стартовало одновременно с новогодней распродажей, в рамках которой можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.
Из интересных предложений можно отметить:
- Assassin's Creed Valhalla (-17%) — 759 грн
- GTA V (-50%) — 314 грн
- Tacoma (-80%) — 55 грн
- Red Dead Redemption 2 (-33%) — 602 грн
- Star Wars: Squadrons (-40%) — 719 грн
- HITMAN: издание "Игра года" (-75%) — 212 грн
- Death Stranding (-50%) — 899 грн
- Dead Cells (-40%) — 215 грн
Ранее в сервисе PlayStation Store также стартовала традиционная новогодняя распродажа, в рамках которой со скидками продаются игры разной степени известности. Все предложения действительны до 9-го января.
Так, в частности, The Last of Us Part II, продолжение нашумевшей игры студии Naughty Dog, отдают за 1082 грн вместо 1899. Приключенческий стэлс-экшен Metal Gear Solid V от Хидео Кодзимы можно взять за 162 грн, столько же просят за сборник Hotline Miami Collection, включающий одну из важнейших игр инди-революции.