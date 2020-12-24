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В Epic Games Store новый подарок – геймерам раздают одну из самых высокооцененных игр десятилетия

24 декабря 2020, 17:49
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Забрать тайтл можно в течение суток, до 18:00 по Киеву 25 декабря.

Кадр из Inside / Playdead

Онлайн-магазин Epic Games Store продолжает праздничную раздачу бесплатных игр. На этот раз геймерам раздают атмосферный платформер Inside – духовного наследника культовой Limbo от тех же разработчиков из датской студии Playdead. Согласно данным Metacritic, средний балл игры составляет 93/100.

Забрать тайтл можно до 25 декабря 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придёт новый проект. Если верить попавшему в Сеть списку, завтра пользователи Epic Games Store получат ролевой экшен про охотников за сокровищами Darkest Dungeon.

Напомним, что 17-го числа ребята из EGS запустили праздничную раздачу бесплатных игр, в рамках которой компания будет раздавать новую игру каждый день вплоть до 31-го декабря. Каждую из них можно будет получить бесплатно лишь в течение 24 часов, но после этого они останутся в вашей библиотеке навсегда.

Ранее в EGS отдавали представителей самых разнообразных идей и жанров – от атмосферной игры во вселенной "Чужих" Alien: Isolation до переиздания оригинальной Метро 2033 за авторством украинской студии 4A Games. Мероприятие стартовало одновременно с новогодней распродажей, в рамках которой можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Из интересных предложений можно отметить:

Death Stranding
Кадр из Death Stranding / Kojima Productions

Ранее в сервисе PlayStation Store также стартовала традиционная новогодняя распродажа, в рамках которой со скидками продаются игры разной степени известности. Все предложения действительны до 9-го января.

Так, в частности, The Last of Us Part II, продолжение нашумевшей игры студии Naughty Dog, отдают за 1082 грн вместо 1899. Приключенческий стэлс-экшен Metal Gear Solid V от Хидео Кодзимы можно взять за 162 грн, столько же просят за сборник Hotline Miami Collection, включающий одну из важнейших игр инди-революции.

Epic Games Store Inside Limbo Playdead
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