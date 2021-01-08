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В Fall Guys произошёл дьявольский кроссовер – авторы представили новые костюмы для 3 сезона

8 января 2021, 16:09

Среди костюмов будут образы Думгая, а также некоторых монстров из вселенной Doom.

Fall Guys
Fall Guys - представлены новые костюмы для 3 сезона / Mediatonic

Независимая студия Mediatonic в официальном микроблоге своей мега-популярной королевской битвы Fall Guys: Ultimate Knockout раскрыла подробности грядущей коллаборации с издательским домом Bethesda Softworks.

С 12 января игрокам дадут превратить своего персонажа в Палача Рока или демонов из адреналинового шутера DOOM. Наряды будут доступны в течение ограниченного времени.

Стоит отметить, что это не первый подобный кроссовер разработчиков – ранее в игру добавляли костюмы из GRIS, Team Fortress 2 и Portal 2, а также давали примерить наряды Годзиллы и популярного ютубера Джимми MrBeast Дональдсона. Последний в свою очередь получил персональный скин благодаря участию в благотворительном марафоне, в рамках которого собирались средства для организации Special Effect.

Вместе с анонсом даты релиза разработчики подготовили забавный видеоролик, в котором демонстрируют миловидные версии Палача Рока и некоторых демонов из кровавых шутеров от id Software.

Fall Guys x Doom кроссовер – трейлер

Напомним, что 15-го декабря 2020 года в Fall Guys начался третий сезон, посвященный зимней тематике. В игре появились семь новых уровней и более 30-ти новых костюмов. Также, начиная с третьего сезона каждая победа будет повышать коронный ранг игрока. По мере повышения ранга будут открываться новые плюшки, в том числе эксклюзивные цвета и узоры.

Игру можно купить как на консолях Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Fall Guys – это мега-популярная многопользовательская онлайн-битва без правил с участием до 60 игроков и лишь одним победителем, которому удастся пробиться к финишу сквозь нарастающий хаосю Игра предлагает несколько различных режимов с совершенно разными условиями. Впрочем, основная цель всегда одна – остаться как можно выше, чем все остальные игроки, что принесет корону и победу в раунде.

Ранее разработчики из студии Respawn Entertainment объявили о начале нового события "Ночной бой" в своей королевской битве Apex Legends. В рамках события геймеры смогут получить 24 новых тематических предмета, которые приобретаются напрямую за монеты Apex или ценные металлы, а также выпадают из наборов. Наградой за сбор всех предметов станет реликвия Гибралтара.

Steam PlayStation 4 Doom Eternal Fall Guys
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