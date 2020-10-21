В Fallout 76 празднуют день конца света — распродажа и бесплатные выходные

Fallout / Bethesda

Разработчики из Bethesda решили с размахом отметить день уничтожения мира во вселенной Fallout. Игроков ждет бесплатная неделя в Fallout 76, большая распродажа и внутриигровые ивенты. Празднование продлится до 26 октября.

Уже сейчас геймеры могут бесплатно поиграть в базовую версию Fallout 76. Предложение распространяется также на контент дополнений Wastelanders и Nuclear Winter.

Кроме того, в этот период в магазине Steam будут действовать скидки до 70% на все игры серии:

Вдобавок игроки получат двукратный опыт во всех режимах и двукратные очки S.C.O.R.E. за выполнение каждодневных испытаний. Скидка 25% действует на все легендарное оружие и броню у Поставщицы Мурмры в "Ржавой кирке".

Согласно лору вселенной Fallout, 23 октября 2077 года территория всей планеты была подвергнута ядерной бомбардировке. "Великая война" длилась два часа и почти полностью уничтожила человечество. Кто именно её начал, неизвестно.

Ранее стало известно, что новые Fallout, Elder Scrolls и другие игры Bethesda не выйдут на консоли PS5.