В Fallout 76 празднуют день конца света — распродажа и бесплатные выходные

Fallout 76 стала бесплатной на неделю.
Разработчики из Bethesda решили с размахом отметить день уничтожения мира во вселенной Fallout. Игроков ждет бесплатная неделя в Fallout 76, большая распродажа и внутриигровые ивенты. Празднование продлится до 26 октября.
Уже сейчас геймеры могут бесплатно поиграть в базовую версию Fallout 76. Предложение распространяется также на контент дополнений Wastelanders и Nuclear Winter.
Кроме того, в этот период в магазине Steam будут действовать скидки до 70% на все игры серии:
- Fallout — 78 грн
- Fallout 2 — 78 грн
- Fallout Tactics — 78 грн
- Fallout 3 — 78 грн
- Fallout 4 — 234 грн
Вдобавок игроки получат двукратный опыт во всех режимах и двукратные очки S.C.O.R.E. за выполнение каждодневных испытаний. Скидка 25% действует на все легендарное оружие и броню у Поставщицы Мурмры в "Ржавой кирке".
Согласно лору вселенной Fallout, 23 октября 2077 года территория всей планеты была подвергнута ядерной бомбардировке. "Великая война" длилась два часа и почти полностью уничтожила человечество. Кто именно её начал, неизвестно.
Ранее стало известно, что новые Fallout, Elder Scrolls и другие игры Bethesda не выйдут на консоли PS5.