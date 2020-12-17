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В Fortnite добавили новый крутой режим, вдохновлённый хитом 2020-го Among Us

17 декабря 2020, 15:03

Агенты против шпионов.

Fortnite
Fortnite / Epic Games

Разработчики мега-популярной многопользовательской игры Fortnite из Epic Games представили новый временный режим под названием "Шпион выйди вон". Правила игры очень похожи на один из главных хитов уходящего года Among Us.

Так, игроки начинают матч, зная лишь свою роль. Два игрока, именуемые шпионами, пытаются убить всех остальных, при этом не выдав себя. Они должны сделать это, пока другая команда из восьми человек, именуемых агентами, не выполнила все свои задания.

Любой игрок в свою очередь может начать собрание, если он обнаружил тело или кого-то подозревает. В ходе собраний игроки могут говорить друг с другом, обсуждать свои догадки и голосовать друг против друга. Пользоваться голосовым чатом вне собраний нельзя.

Матчи будут проходить на картах, созданных командой талантливых авторов из сообщества Фортнайт. Каждые несколько дней в игре будет появляться новая пользовательская карта, созданная специально для временного режима. Пройдя набор испытаний "Шпион выйди вон", игроки получат эксклюзивную доску для скейтборда и другие награды.

Напомним, что 2 декабря в Fortnite начался пятый сезон второй главы, посвященный "величайшим охотникам всех времен". В игру добавили экипировку Мандалорца вместе с малышом Йодой, новые локации, героев и оружие. Сезон продлится до 15 марта.

Ранее в игре появилась интеграция с приложением Houseparty (ПК, PS4/PS5), а значит, вы сможете общаться в видеочате во время события.

Вот как можно добавить видеочат в Fortnite:

  • Откройте Houseparty на iOS или Android и подключитесь к Fortnite в настройках или через значок TV;
  • Присоединитесь к друзьям, как обычно, или пригласите их присоединиться к вам;
  • Запустите Fortnite на ПК или PlayStation;
  • Продолжайте общаться с друзьями во время игры.

Отметим, что по состоянию на сегодня Фортнайт считается одной из самых популярных игр в мире. Она регулярно ставит рекорды по количеству игроков и зрителей на Twitch. А когда однажды Fortnite на время "сломался" и перестал работать, из этого сделали настоящую трагедию.

Fortnite Among Us
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