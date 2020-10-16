В Интернет утекла возможная карта игры Grand Theft Auto 6

Фанаты GTA обсуждают изображение предполагаемой карты GTA VI

Если вы активно следите за играми Rockstar Games, то, скорее всего, знаете, что у компании есть негласная традиция — утечка карт задолго до релиза новых игр.

Такая история произошла с GTA V, то же самое игроки наблюдали и перед выходом приключенческого боевика Red Dead Redemption 2 — карты не совпадали на все 100%, но основные маркеры, вроде крупных населенных пунктов, водоемов и общих очертаний в итоге сошлись с финальным результатом.

Первая утечка карты GTA VI произошла еще в декабре позапрошлого года и тогда на ней можно было увидеть часть большого материка, напоминающего строение реального Майами, один остров небольшого размера и остров с полноценным городом. Это все хорошо ложится на слух с "воскрешением" Вайс-сити и спекуляциями о существовании в мире GTA VI некого аналога Кубы.

На днях появился еще один детализированный кусок карты, который совпадает с набросками 2018 года — пользователи фанатского форума GTAforums детально изучили карту и пришли к выводу, что она действительно выглядит правдоподобно: это касается масштабов аэропорта и привычных для Rockstar Games объемов.

Новый детализированный кусок совпадает с набросками 2018 года.

Ранее в сети появилась информация, что GTA 6 будет меньше по масштабам, чем Red Dead Redemption 2 — впрочем, это все еще будет большая игра, просто уже не столь колоссальная.