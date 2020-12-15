В Киеве открылся новый кинотеатр Miromax: как выглядит, что показывают и чем он особенный

ТРЦ "Аладдин" / Бизнес Цензор

В столичном ТРЦ "Аладдин" на Позняках открылся первый объект новой украинской сети кинотеатров Miromax с первой в Украине и странах Восточной Европы технологией Samsung Onyx.

Важную роль в реализации данного проекта играет и место размещения объекта – он расположен рядом с метро в оживленном районе столицы, что должно привлечь в кинотеатр его целевую аудиторию: прогрессивную молодежь и семьи с детьми.

Miromax - в чем его особенность

Вместо привычных проекторов изображение в таких кинотеатрах выводится непосредственно на LED-экран без использования проектора, что обеспечивает более высокую контрастность, яркость и качество изображения. А поскольку исчезает необходимость в создании отдельных помещений для трансляции, это оставляет больше пространства для зрителей: дополнительные ряды и даже залы.

Samsung выделяет следующие ключевые преимущества технологии "Оникс" (Onyx) по сравнению с использованием обычных проекторов:

Настоящие черные цвета для насыщенного деталями яркого изображения;

Поддержка HDR для высокой яркости изображения даже при тусклом освещении;

Идеальная точность воспроизведения цвета для широкого диапазона оттенков даже при пиковой или почти пиковой яркости;

Однородность контента и равномерное отображение всех деталей и тонкостей, которые в случае просмотра дома или на стандартных киноэкранах могут возродиться нечетко или быть скрытыми.

Miromax - как выглядит

Miromax - что показывают

Первые сеансы будут доступны уже со среды 16 декабря, как раз к выходу горячо ожидаемого сиквела "Чудо-женщины".

Miromax - цены на билеты

Цены на билеты планируют держать в привычных для постоянных зрителей пределах от – 80 до 200 грн.

Ранее владельцы сети супермаркетов "Сильпо" стилизовали один из магазинов под популярную игровую серию Grand Theft Auto, используя знакомые всем шрифты в вывесках, а также разукрасив стены артами с узнаваемыми персонажами.