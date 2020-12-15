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В королевской битве началась зима – стартовал 3 сезон нашумевшего хита Fall Guys

15 декабря 2020, 18:41
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Также разработчики представили его релизный трейлер.

Fall Guys
Fall Guys / Mediatonic

15-го декабря в многопользовательской игре Fall Guys: Ultimate Knockout стартовал третий сезон. Обновление доступно для скачивания пользователям PlayStation 4 & PlayStation 5 и ПК.

С 3-им сезоном игроков ждут 7 новых уровней и более 30-ти новых костюмов – и, как стало известно теперь, золотые костюмы и рейтинг корон.

Разработчики решили поощрить игроков, которые усердно стремятся побеждать, зарабатывая всё новые и новые награды за призовые места. Так, начиная с 3 сезона каждая победа будет повышать коронный ранг игрока. По мере повышения ранга будут открываться новые плюшки, в том числе эксклюзивные цвета и узоры.

Ранее разработчики опубликовали в твиттере тизер нового скина для своей игры. Пользователи предположили, что нашумевшая игра в жанре "королевской битвы" обзаведется образом Думгая, – они узнали на изображении силуэт брони героя кровавого шутера Doom Eternal. Скорее всего, официальный анонс не заставит себя долго ждать.

Напомним, что релиз первого сезона Fall Guys: Ultimate Knockout состоялся в августе 2020 года. Игра моментально стала лидером по прибыли среди тайтлов на ПК, а также побила рекорд по загрузкам за всю историю сервиса PS Plus.

Fall Guys 3 сезон - релизный трейлер

Игру можно купить как на консолях Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Fall Guys – это мега-популярная многопользовательская онлайн-битва без правил с участием до 60 игроков и лишь одним победителем, которому удастся пробиться к финишу сквозь нарастающий хаос

По сути, Fall Guys – это "королевская битва", в которой геймеры должны не отстреливать своих противников, а соревноваться с ними в ловкости, скорости реакции и знании карт. Игра предлагает несколько различных режимов с совершенно разными условиями. Впрочем, основная цель всегда одна – остаться как можно выше, чем все остальные игроки, что принесет корону и победу в раунде.

Ранее сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store объявил о скором запуске масштабной раздачи игр, в рамках которой, начиная с 17 декабря, компания будет раздавать новую игру каждый день в течение двух недель подряд.

Steam PlayStation 4 PlayStation 5 Fall Guys
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