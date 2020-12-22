В королевскую битву Fortnite прибыл истинный король Ваканды

Fortnite / Epic Games

Разработчики из студии Epic Games объявила о добавлении в свою королевскую битву Fortnite ещё трёх персонажей вселенной Marvel. Речь идёт о Таскмастере, Капитане Марвел и истинном короле Ваканды – Чёрной пантере.

Облики и экипировка с тремя величайшими персонажами Marvel доступны для покупки в рамках специального набора "Marvel: короли и воины". Цена, правда, может отпугнуть – 619 грн – при этом на него не распространяется действие купонов EGS и других акций.

Так, набор содержит следующие компоненты:

экипировка Чёрной Пантеры с дополнительным стилем (кинетический заряд), украшение на спину "Королевский плащ"(доп. вариант стиля в комплекте), инструмент "Клинки из вибраниума", дельтаплан "Вакандийский дельтаплан";

экипировка Капитана Марвел с дополнительным стилем (истинная), украшение на спину "Щит кри" (доп. вариант стиля в комплекте), кирка "Жезл Альфа", Дельтаплан "Сила Мар-Велл";

экипировка Таскмастера, украшение на спину "Щит Мимика", кирка "Меч Подражательницы".

Кроме того, все игроки Fortnite могут бесплатно получить эмоцию "Вакандийское приветствие". Для этого нужно до 13 января (02:00 по Киеву) пройти серию испытаний "Ваканда навсегда".

Напомним, что на днях в Fortnite началось зимнее событие "Снегопад". До 5-го января 2021 года на зимних просторах острова можно притвориться снеговиком и заставить врагов скользить с помощью морозных гранат.

Также игрокам будут доступны задания Снегназовца, за выполнение которых полагаются эксклюзивные награды и костюмы. В частности, пользователи могут выбить украшение на спину "Щит-сюрприз", кирку со снежным шаром "Ледяные сферы", дельтапланы, обёртки, и многое другое.

Наконец, в магазине предметов игроков ждут новые тематические экипировки и экипировки из прошлых сезонов, а до окончания операции (до 5 января, 16:00 по Киеву) в магазине будет бесплатно доступна эмоция "Поём хором".