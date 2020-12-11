В магазинах Steam, EGS и PS Store стартовали новые распродажи на лучшие игры 2020

Пользователям предлагают приобрести одних из самых ярких представителей уходящего года по низким ценам.
Сразу в трех главных сервисах цифровой дистрибуции Epic Games Store, Steam и PlayStation Store стартовали тематические распродажи под названием "Распродажа The Game Awards", которые продлятся до 13-го, 14-го и 15-го декабря соответственно.
Напомним, что по итогам "игрового Оскара" The Game Awards 2020 самую главную и престижную номинацию "Игра Года" получил The Last of Us Part II. Также игра является лидером по общему количеству наград – семь выигранных номинаций.
В рамках распродажи можно приобрести как номинантов премии, так и свежие анонсы, и сэкономить до 80% на избранные предложения.
С полным списком вы можете ознакомиться по ссылке, мы предлагаем нашим читателям наиболее интересные варианты:
EGS:
- Death Stranding (-40%) – 1079 грн
- Hades (-20%) – 263 грн
- Mortal Shell (-30%) – 363 грн
- Star Wars Jedi: Fallen Order (-60%) – 719 грн
- Red Dead Redemption 2 (-33%) – 602 грн
- Метро: Исход (-60%) – 270 грн
- Disco Elysium (-35%) – 311 грн
- Watch Dogs: Legion (-25%) – 686 грн
Steam:
- Among Us (-20%) – 79 грн
- Hades (-20%) – 263 грн
- No Man's Sky (-50%) – 349 грн
- Fall Guys: Ultimate Knockout (-20%) – 223 грн
- DOOM Eternal (-67%) – 264 грн
- FIFA 21 (-50%) – 899 грн
- Ori and the Will of the Wisps (-50%) – 189 грн
- Destiny 2: За гранью Света (-25%) – 374 грн
PS Store:
- FIFA 21 Beckham Edition (-48%) – 1134 грн
- Resident Evil 3 (-67%) – 593 грн
- DOOM Eternal (-67%) – 656 грн
- Devil May Cry 5 (-20%) – 639 грн
- Persona 5 Royal Ultimate Edition (-50%) – 1299 грн
- Fall Guys: Ultimate Knockout (-20%) – 519 грн
- Destiny 2: За гранью Света (-25%) – 1124 грн
- Yakuza: Like a Dragon (-20%) – 1199 грн
Ранее завершилось голосование в номинации The Game Awards "Выбор игроков" – самурайский боевик Ghost of Tsushima, он же "Призрак Цусимы", стал игрой года по мнению исключительно обычных пользователей.
За новое творение от авторов игр серии Infamous отдали свой голос 47% пользователей. Второе место заняло продолжение приключенческого боевика The Last of Us – 32%. В течение последних дней голосования два эксклюзива PlayStation шли вровень, некоторое время тайтл Naughty Dog даже опережал соперника, но фанаты самурайского экшена были непоколебимы.