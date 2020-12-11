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В магазинах Steam, EGS и PS Store стартовали новые распродажи на лучшие игры 2020

11 декабря 2020, 18:58

Пользователям предлагают приобрести одних из самых ярких представителей уходящего года по низким ценам.

Кадр из Resident Evil 3 Remake
Кадр из Resident Evil 3 Remake / Capcom

Сразу в трех главных сервисах цифровой дистрибуции Epic Games Store, Steam и PlayStation Store стартовали тематические распродажи под названием "Распродажа The Game Awards", которые продлятся до 13-го, 14-го и 15-го декабря соответственно.

Напомним, что по итогам "игрового Оскара" The Game Awards 2020 самую главную и престижную номинацию "Игра Года" получил The Last of Us Part II. Также игра является лидером по общему количеству наград – семь выигранных номинаций.

В рамках распродажи можно приобрести как номинантов премии, так и свежие анонсы, и сэкономить до 80% на избранные предложения.

С полным списком вы можете ознакомиться по ссылке, мы предлагаем нашим читателям наиболее интересные варианты:

EGS:

Death Stranding
Death Stranding

Steam:

Кадр из Doom Eternal / id Software
Doom Eternal

PS Store:

Кадр из Resident Evil 3 Remake
Кадр из Resident Evil 3 Remake / Capcom

Ранее завершилось голосование в номинации The Game Awards "Выбор игроков" – самурайский боевик Ghost of Tsushima, он же "Призрак Цусимы", стал игрой года по мнению исключительно обычных пользователей.

За новое творение от авторов игр серии Infamous отдали свой голос 47% пользователей. Второе место заняло продолжение приключенческого боевика The Last of Us – 32%. В течение последних дней голосования два эксклюзива PlayStation шли вровень, некоторое время тайтл Naughty Dog даже опережал соперника, но фанаты самурайского экшена были непоколебимы.

Steam GOG PlayStation Plus
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