В магазине EGS продолжается праздничная распродажа и ежедневная раздача игр

The Long Dark / Hinterland Studio

Магазин Epic Games Store продолжает радовать своих пользователей новыми бесплатными играми в рамках новогодней раздачи. На этот раз геймерам раздают симулятор выживания The Long Dark, который мы упоминали в нашей подборке лучших игр с зимней атмосферой.

Выживание в жестокой тайге, от которого ни в коем случае не веет уютом, если, конечно, не брать во внимание разведенный вами костер или организованный ночлег, встречающийся крайне редко. Забрать тайтл можно до 20 декабря 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придёт новый проект.

Напомним, что 17-го числа ребята из EGS запустили праздничную раздачу бесплатных игр, в рамках которой компания будет раздавать новую игру каждый день в течение двух недель подряд. Каждую из них можно будет получить бесплатно лишь в течение 24 часов, но после этого они останутся в вашей библиотеке навсегда. Магазин в свою очередь обещает большие сюрпризы, а значит стоит ждать именитых гостей.

Ранее в EGS отдали градостроительный симулятор Cities: Skylines и платформер Oddworld: New 'n' Tasty. Мероприятие стартовало одновременно с новогодней распродажей, в рамках которой можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Из интересных предложений можно отметить:

Red Dead Redemption 2 / Rockstar Games

Ранее в сервисе цифровой дистрибуции GOG также стартовала масштабная зимняя распродажа, которая продлится до 4 января следующего года. До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до -91% на больше чем 3000 игр и дополнений.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Ведьмак 3: Дикая Охота со всеми дополнениями отдают за 168 грн вместо 556. Нашумевшую новинку Ghostrunner можно взять за 417 грн, столько же просят за ролевую игру The Outer Worlds от авторов Fallout: New Vegas.