В магазине Epic Games Store обновилась еженедельная подборка бесплатных игр

В EpicGames Store стартовала новая раздача

В магазине Epic Games Store обновилась подборка бесплатных игр. До 26 ноября игроки могут пополнить свою библиотеку двумя играми: Elite Dangerous и The World Next Door

Затем начнётся раздача MudRunner – симулятора езды по бездорожью из серии Spintires, вышедшего в 2017 году, в которой игрокам предстоит сесть за баранку внедорожника и прокатиться по экстремальному сибирскому бездорожью с одной лишь картой и компасом в руках.

Elite Dangerous – это многопользовательский космический симулятор от студии от Frontier Developments, профинансированный на площадке Kickstarter. Геймеры стартуют с космическим кораблем и небольшой суммой денег, имеют возможность торговать, пиратствовать, работать наемником, исследовать космос и другими способами пробивать себе дорогу к богатству и славе.

События Dangerous разворачиваются спустя подписанного в Frontier: First Encounters 1995-го мирного договора с пришельцами.

Средний балл игры, по данным OpenCritic, составляет 8.0/10.

The World Next Door – невероятно стильный приключенческий экшен, в которой игрокам предстоит взять на себя роль Джун, бунтующей девочки, которая оказывается в параллельном мире, населенном разнообразными магическими существами.

Путешествуя по миру игру, Джун узнает его секреты и знакомится с различными персонажами, которые понемногу меняют мировоззрение девочки.

Средний балл игры, по данным OpenCritic, составляет 6,6/10.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа игр для PS4, которая продлится до 1 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.