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Онлайн-магазин Epic Games Store продолжает праздничную раздачу бесплатных игр

27 декабря 2020, 13:11

Новый день и новая раздача, на этот раз – очень теплая My Time at Portia.

Кадр из My Time at Portia / Pathea

Онлайн-магазин Epic Games Store продолжает праздничную раздачу бесплатных игр. На этот раз геймерам раздают очаровательный "симулятор жизни" My Time At Portia, который завоевал сердца множества геймеров по всеми миру, и 93-процентный актуальный пользовательский рейтинг в сервисе Steam — лишнее тому подтверждение.

Забрать тайтл можно до 27 декабря 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придёт новый проект. Если верить попавшему в Сеть списку, позже этим вечером пользователи Epic Games Store получат приключенческую игру в мультяшном сеттинге Night in the Woods, которая рассказывает о жизненных трудностях сквозь призму подросткового взгляда на мир.

Напомним, что 17-го числа ребята из EGS запустили праздничную раздачу бесплатных игр, в рамках которой компания будет раздавать новую игру каждый день вплоть до 31-го декабря. Каждую из них можно будет получить бесплатно лишь в течение 24 часов, но после этого они останутся в вашей библиотеке навсегда.

Ранее в EGS отдавали представителей самых разнообразных идей и жанров – от атмосферной игры во вселенной "Чужих" Alien: Isolation до переиздания оригинальной Метро 2033 за авторством украинской студии 4A Games. Мероприятие стартовало одновременно с новогодней распродажей, в рамках которой можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Из интересных предложений можно отметить:

Dead Cells
Кадр из Dead Cells / Motion Twin

Ранее в сервисе PlayStation Store также стартовала традиционная новогодняя распродажа, в рамках которой со скидками продаются игры разной степени известности. Все предложения действительны до 9-го января.

Так, в частности, The Last of Us Part II, продолжение нашумевшей игры студии Naughty Dog, отдают за 1082 грн вместо 1899. Приключенческий стэлс-экшен Metal Gear Solid V от Хидео Кодзимы можно взять за 162 грн, столько же просят за сборник Hotline Miami Collection, включающий одну из важнейших игр инди-революции.

Epic Games Store
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